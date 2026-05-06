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Habló la madre del niño intoxicado con cocaína y apuntó contra el padre

La madre se defendió de las críticas y apuntó contra el padre, mientras la Justicia busca cómo ocurrió el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La causa por el niño de 4 años que se intoxicó con cocaína en el departamento Rawson sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con las declaraciones de su madre, quien salió al cruce de las acusaciones y apuntó directamente contra el padre del menor, actualmente detenido.

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“Acá la ‘mala madre, la drogadicta, la descuidada’… como dicen sin saber lo que pasó”, expresó la mujer enojada por los comentarios que circularon tras conocerse el caso.

El hecho ocurrió el viernes pasado por la tarde en el barrio Licciardi, cuando el niño jugaba y sufrió una descompensación repentina que lo hizo perder el conocimiento. Fue su padre quien lo trasladó de urgencia a un centro de salud y luego al Hospital Rawson, donde quedó en observación. Posteriormente, los estudios toxicológicos confirmaron que el menor tenía cocaína en su organismo, lo que activó la intervención judicial.

Mientras la investigación avanza bajo la órbita de la UFI CAVIG, los investigadores aún no logran determinar cómo el niño tuvo contacto con la sustancia, uno de los principales interrogantes del caso.

En ese contexto, la madre brindó su versión y aseguró que el menor estaba bajo el cuidado de su padre desde el día anterior al episodio. Además, cuestionó su comportamiento tanto antes como durante la atención médica. “Estaba desorientado”, afirmó, y agregó que el hombre se retiró del hospital en pleno procedimiento.

“Al ver la Policía, huyó como una rata. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ocultar?”, lanzó, en referencia a la actitud que luego derivó en un pedido de captura.

De acuerdo con fuentes del caso, cuando el niño ingresó al hospital, testigos ya habían advertido que el padre se encontraba “muy alterado”, un dato que quedó incorporado al expediente. Tras permanecer prófugo durante el fin de semana, el hombre —identificado como R.M.— fue detenido el lunes durante un allanamiento y permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de formalización.

La investigación también sumó otro elemento sensible: la presencia de lesiones visibles en la cabeza del menor. Según confirmaron fuentes judiciales, el padre fue detenido por estas lesiones, mientras que la madre radicó una denuncia en la que también hizo referencia a posibles signos de violencia, lo que amplió el foco del caso.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el niño evolucionó favorablemente y permanece fuera de peligro. Actualmente está bajo el cuidado de su madre y, según indicaron fuentes oficiales, podría recibir el alta médica en las próximas horas.

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