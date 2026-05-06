Ya tiene fecha de inicio el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo de la Fuente

La justicia federal ha dado el paso definitivo en una de las causas más resonantes de los últimos años en la provincia. El reconocido abogado penalista Gustavo de la Fuente , implicado en una red de trata de personas, ya tiene una cita marcada en el calendario del Tribunal Oral Federal: el debate oral y público comenzará el próximo 21 de mayo .

La novedad surge luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo elevara la causa a juicio hace unos meses, tras considerar agotada la etapa de instrucción. De esta manera, el proceso se trasladará al Tribunal Oral Federal (TOF) , donde De la Fuente compartirá el banquillo de los acusados con el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo , señalado como su socio en la estructura criminal.

Un abogado penalista tras las rejas

A diferencia de otros procesos que involucran a figuras del ambiente tribunalicio, De la Fuente llegará al juicio en una situación de extrema debilidad procesal: lo hará esposado. Pese a los incansables esfuerzos de su defensa por obtener la libertad supeditada o la excarcelación durante la investigación, los planteos fueron sistemáticamente rechazados. El letrado, que supo ser protagonista en defensas de causas penales de alto perfil, permanece detenido desde el inicio de las pesquisas.

Junto a él será juzgado Quevedo, quien estaría al frente del estudio “Belle Argentina”, la plataforma que servía de fachada para las actividades ilícitas que hoy se le imputan a la organización.

La acusación

La causa describe una red dedicada a la cosificación y el ultraje constante de mujeres. Según la investigación, el abogado habría oficiado como uno de los cabecillas de una banda que aprovechaba la situación de vulnerabilidad de las víctimas para incitarlas a realizar acciones bajo órdenes de usuarios externos.

La imputación formal contra De la Fuente es severa. Rago Gallo lo procesó como autor de delitos tipificados en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que refieren a ofrecer, captar, trasladar y acoger personas con fines de explotación; uso de engaño, violencia, abuso de autoridad y vulnerabilidad y explotación laboral mediante el ocultamiento de ganancias generadas por las víctimas.

El desmoronamiento de la estructura de De la Fuente se debió, en gran parte, a la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que contó con el aporte fundamental de un testigo encubierto.

Este punto es el eje central de la estrategia de la defensa, encabezada por Fernando Castro. Los abogados del imputado sostienen que la figura del testigo encubierto vicia el proceso, alegando que se impide conocer la objetividad del declarante y que su testimonio podría estar motivado por intereses personales o "ánima aversión" para perjudicar al penalista. Sin embargo, estos cuestionamientos no lograron frenar la elevación a juicio que se materializará en pocas semanas.