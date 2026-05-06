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En Rawson

Robó un celular con un arma de juguete, lo arrojó a un techo y terminó detenido gracias a la ayuda de los vecinos

Según informaron desde la Policía Comunal del departamento, todo ocurrió ayer martes, pasadas las 19, en el barrio Güemes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arma de juguete que utilizó el ladrón que terminó detenido.

El arma de juguete que utilizó el ladrón que terminó detenido.

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Un joven de 18 años fue detenido en el barrio Güemes, en Rawson, luego de protagonizar un robo agravado con un arma de utilería. El sospechoso sustrajo un celular a la víctima y, en su intento de huida, arrojó el dispositivo a un techo. La rápida intervención policial y la colaboración de vecinos permitieron su aprehensión y la recuperación del teléfono.

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De acuerdo con fuentes de la Policía Comunal de Rawson, el hecho ocurrió ayer martes alrededor de las 19:05 en inmediaciones de las calles José Ingenieros y Florida. Personal policial que se encontraba en la unión vecinal del barrio fue alertado por residentes sobre un robo en curso en la zona de Constitución y Florida.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre que manifestó haber sido víctima del ilícito. Según su relato, dos sujetos vestidos de negro le sustrajeron su celular en cercanías de las calles Sánchez y Esmeralda, utilizando un arma de utilería de color negro que simulaba ser una pistola calibre 9 milímetros.

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Con las características aportadas, y gracias a la colaboración de los vecinos, los uniformados lograron la aprehensión de uno de los sospechosos, identificado como Samuel Aron Agüero, de 18 años, en la intersección de José Ingenieros y Florida. En el operativo también participó personal de la Unidad Operativa de Prevención Barrial.

Posteriormente, durante un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron ubicar el celular sustraído, que había sido arrojado al techo de una vivienda. Si bien la propietaria del domicilio no permitió el ingreso del personal, fue ella quien acercó el dispositivo, confirmándose que pertenecía al damnificado. Junto al teléfono también se encontró un casco negro, que sería propiedad del aprehendido.

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En el lugar intervino el fiscal de turno, Mario Quiroga, de la UFI correspondiente, quien dispuso la participación de personal de Criminalística para llevar adelante las pericias de rigor. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de utilería y daño agravado. El detenido quedó vinculado al legajo N° 107/26 y a disposición de la Justicia.

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