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Elecciones

AMET renovó autoridades en San Juan tras 16 años y Quiroga da el salto a Nación

El oficialismo retuvo la conducción del gremio en una elección sin competencia local y se inicia una nueva etapa con recambio en la cúpula, aunque con continuidad interna en la estructura sindical.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) renovó autoridades en San Juan en una jornada electoral sin competencia local, marcada por la continuidad del oficialismo y un cambio histórico en la conducción tras más de una década y media.

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La Lista Celeste y Blanca se mantuvo al frente del gremio luego de que la Junta Electoral Nacional decidiera no oficializar a la lista opositora Magenta, por irregularidades en la documentación y objeciones vinculadas a la antigüedad de algunos candidatos. Los intentos de impugnación y un recurso de amparo presentado por la oposición no prosperaron, por lo que la elección se desarrolló con una sola opción en el cuarto oscuro.

En este escenario, Adrián Ruiz asumirá como nuevo secretario general, acompañado por Francisco Campos en la secretaría adjunta. El recambio marca el cierre de una etapa: Daniel Quiroga deja la conducción local tras 16 años al frente del gremio, en un hecho que representa un punto de inflexión para la estructura sindical.

Sin embargo, el apellido Quiroga seguirá teniendo peso dentro de la organización. Marcelo Quiroga, hijo del dirigente, ocupará la secretaría gremial en la nueva conducción, consolidando la continuidad interna del espacio.

En paralelo, la elección tuvo su correlato a nivel nacional, donde la Lista N° 2 Celeste y Blanca Agrupación 15 de Noviembre se impuso con más del 70% de los votos frente a la Lista N° 1 Verde. Con este resultado, Daniel Quiroga dará el salto a la estructura nacional de AMET, donde asumirá como secretario de Acción Social.

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