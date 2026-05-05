Nuevamente, hubo cambios en los precios de los combustibles en San Juan: los números en los tableros

Los precios de los combustibles volvieron a modificarse este martes en estaciones de servicio de San Juan , con nuevos valores tanto en naftas como en gasoil. Las variaciones se observaron en las pizarras de YPF, Shell y Axion.

Relevamiento Tras el anuncio de las subas, cómo quedaron los precios de los combustibles en San Juan

En las estaciones de YPF, la nafta Súper quedó en $2104, apenas por encima de los $2102 registrados a fines de abril, lo que representa una suba del 0,09%. En tanto, la Infinia bajó de $2288 a $2280, con una variación negativa del -0,35%.

Por el lado del gasoil, el Diesel 500 trepó de $2185 a $2204, con un incremento cercano al 0,87%, mientras que la Infinia Diesel pasó de $2358 a $2369, una suba del 0,46%.

En Shell, los valores quedaron de la siguiente manera: Súper a $2171, V-Power nafta a $2462, Evolux Diesel a $2283 y V-Power Diesel a $2453. Además, el GNC se comercializa a $848.

Mientras tanto, en Axion, la nafta Súper se ubicó en $2147 y la Quantium en $2419. En cuanto al diésel, el Axion Diesel X10 quedó en $2279 y el Quantium Diesel X10 en $2499. El GNC, en este caso, cuesta $849.

Los nuevos ajustes se dan luego de un abril marcado por fuertes aumentos en los surtidores. Aunque en las últimas semanas las variaciones fueron menores, el impacto acumulado en los combustibles continúa sintiéndose en el bolsillo de los automovilistas sanjuaninos.

A nivel nacional, el consumo mostró señales de retracción, aunque San Juan había logrado mantenerse entre las pocas provincias con crecimiento en ventas durante marzo, según los últimos informes del sector.