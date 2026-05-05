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Mercados

Sube Wall Street por la baja del petróleo y sostiene a las acciones y los bonos argentinos

El precio del crudo cae 3% y en las bolsas internacionales se analiza además una ola de sólidos resultados empresariales. El S&P Merval sube 0,1% y el riesgo país cae a 555 puntos

Por Agencia NA
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Las acciones estadounidenses suben este martes, mientras que los precios del petróleo caen, a medida que los mercados, cautelosos, seguían de cerca el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y evaluaban la reciente avalancha de resultados empresariales.

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A las 11:30 horas, el S&P 500 y el Dow Jones de Industriales suben un 0,6% y un 0,5%, respectivamente, con las acciones de Wall Street listas para recuperarse de una venta masiva generalizada provocada por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. El Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, avanza un 0,7%, liderando las ganancias.

Los precios del petróleo retrocedieron tras el repunte del lunes, ya que la tregua entre Estados Unidos e Irán parecía mantenerse, a pesar de los intercambios de disparos mientras ambas partes intentaban ejercer control en el Estrecho de Ormuz. Los futuros del crudo Brent cayeron casi un 3%, hasta situarse en torno a los USD 111 el barril para junio, mientras que el crudo WTI (West Texas Intermediate) pierde más del 3% en EEUU, para cotizar por debajo de los 103 dólares.

En este contexto, los inversores esperan que el crecimiento de las ganancias -sólido en lo que va de la temporada- impulse el repunte bursátil de este año. El martes, los resultados de AMD (Advanced Micro Devices, +2%) deberían arrojar luz sobre el sector de los chips, que sustenta el auge de la IA, mientras que ARM (+1,4%) presentará sus resultados el miércoles.

Las acciones de Anheuser-Busch InBev (+9,3%), fabricante de la cerveza Budweiser, suben tras superar las previsiones de ganancias del propietario de Bud Light. La célebre automotriz Ferrari (-2,9%) presentó resultados superiores a lo esperado antes de la apertura y reafirmó sus previsiones, pero sus acciones cayeron en un entorno financiero adverso para todo el sector automotriz. La lista de resultados del martes también incluye informes de Shopify (-8,1%), Pfizer (-0,7%) y Occidental (-1,2%). PayPal Holdings se desploma un 9,9 por ciento.

Por otro lado, en el sector de la IA, las acciones de Palantir (-5,2%) cayeron después de que sus resultados del lunes superaran las estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos y beneficios del primer trimestre, debido a las dudas que persisten sobre el impacto de las herramientas de IA en su negocio de software. El aumento de sus ingresos en un 85% se debió al fuerte incremento de las ventas al sector gubernamental estadounidense, así como a clientes comerciales.

En cuanto a los datos económicos, la información del Departamento de Comercio norteamericano mostró que el déficit comercial de Estados Unidos creció en abril un 4,4%, hasta alcanzar los 60.300 millones de dólares. La última Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) ofrecerá información sobre la solidez del mercado laboral.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un leve 0,1% en pesos, a 2.770.000 puntos, al igual que los bonos soberanos en dólares, que ganan un 0,1% en promedio, con un riesgo país que cede un entero a 555 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se imponen las ganancias, aunque de escaso orden, a excepción de Corporación América, que sube un 4,2 por ciento.

Las ganancias en las acciones de la empresa del Grupo Eurnekian se produce tras el incremento de la tasa de seguridad aeroportuaria establecida por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la cual impactará tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

El ADR de YPF cae 1,2% en Nueva York, a USD 43,89, mientras que Grupo Galicia baja 0,8 por ciento.

FUENTE: Agencia NA

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