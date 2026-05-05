Empleadas domésticas: cuánto cobrarán entre abril y julio tras el aumento

El Gobierno nacional formalizó una nueva suba en los salarios mínimos de las empleadas domésticas , tras el plenario de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. El esquema establecido prevé aumentos mensuales acumulativos para empleadas domésticas entre abril y julio, además de la incorporación gradual de sumas no remunerativas al sueldo básico.

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Según lo acordado, los incrementos se distribuirán de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

En tanto, la suma no remunerativa correspondiente a marzo se integrará al salario básico en dos etapas: el 50% en abril y el restante 50% en julio.

Ese monto fue de $20.000 para quienes prestan tareas 16 horas semanales o más sin retiro, de $ 11.500 para jornadas de 12 y 16 horas y de $8000 en el caso de hasta 12 horas semanales.

Por otra parte, se actualizó el adicional por zona desfavorable, fijando su importe total en 31% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías. Esto rige para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Patagones, Buenos Aires.

De este modo, los salarios de mayo quedarán de la siguiente manera:

Supervisores: con retiro, $4.233,81 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.

con retiro, $4.233,81 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales. Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.

con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales. Caseros: salario mensual de $481.109,55 y $3.805,10 por hora.

salario mensual de $481.109,55 y $3.805,10 por hora. Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,78 por hora y $533.256,50 al mes.

con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,78 por hora y $533.256,50 al mes. Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,44 por hora y $435.200,99 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,54 al mes.

La CNTCP tiene previsto un nuevo encuentro en julio, ocasión en la que se analizará nuevamente la evolución de los salarios según la situación económica.

Es importante mencionar que la registración del vínculo laboral de las empleadas domésticas es una obligación legal y exige inscribir a la trabajadora en el sistema ARCA.

Este trámite, que debe realizar el empleador de manera digital, resulta obligatorio sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad de contratación. Si el empleador no dispone de clave fiscal, debe gestionarla antes de iniciar el proceso.

El registro comienza con el ingreso del CUIL de la trabajadora, lo que habilita la carga automática de sus datos personales. Posteriormente, es necesario completar información como domicilio, datos laborales, tipo de tareas, cantidad de horas, modalidad de pago, remuneración, fecha de ingreso y condición contractual.

La declaración del domicilio donde se realizarán las tareas también es un requisito obligatorio. Si la dirección ya está registrada en el sistema, puede seleccionarse; si no, debe añadirse manualmente. Antes de finalizar, el sistema permite revisar y modificar los datos cargados.

Los pasos para la inscripción en ARCA son:

Acceso a la web de ARCA con Clave Fiscal.

Carga del número de CUIL del empleado, lo que habilita la autocompletación de datos básicos.

Ingreso de domicilio de la persona empleada y del lugar efectivo de trabajo.

Declaración de la cantidad de horas semanales, modalidad de pago, remuneración, tipo de vínculo, fecha de inicio y condición de temporalidad o permanencia.

Verificación final de la información completada y confirmación para formalizar el registro.

Respecto a los aportes y contribuciones, la suma a pagar este mes registra un pequeño aumento únicamente en el componente destinado al seguro por accidentes de trabajo.

Los montos a pagar son los siguientes: $37.571,05 para quienes trabajan 16 horas o más a la semana; $14.077,89 para jornadas de 12 a 16 horas; y $9.006,78 para menos de 12 horas semanales.

FUENTE: Infobae