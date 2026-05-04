Cómo el niño de 4 años se intoxicó con cocaína en Rawson: la gran incógnita a resolver en la investigación

La investigación por el caso del niño de 4 años que dio positivo en cocaína tras descompensarse en una plaza de Rawson continúa avanzando, aunque todavía persiste una pregunta clave que los investigadores no logran responder: cómo fue que el menor tuvo contacto con la droga. Mientras la Justicia mantiene detenido a su padre, las autoridades buscan reconstruir las horas previas al episodio ocurrido el viernes pasado.

Gravísimo Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Caso grave en Rawson Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

Fuentes oficiales indicaron a Tiempo de San Juan que, hasta el momento, no existen certezas sobre la forma en la que el pequeño se intoxicó con cocaína. Precisamente, ese es uno de los puntos centrales sobre los que trabaja la UFI CAVIG, que intenta determinar en qué contexto ocurrió el contacto con la sustancia y cuál fue el grado de responsabilidad de los adultos que estaban a cargo del niño.

Actualmente, el niño permanece fuera de peligro y quedó bajo el cuidado de su madre. Confirmaron que su estado de salud es muy bueno y sería dado de alta durante las próximas horas. Actualmente, el niño permanece fuera de peligro y quedó bajo el cuidado de su madre. Confirmaron que su estado de salud es muy bueno y sería dado de alta durante las próximas horas.

Las mismas fuentes confirmaron a este diario que, cuando el menor llegó al hospital Rawson para recibir atención médica, testigos advirtieron que el padre del pequeño se encontraba “muy alterado”. Ese comportamiento llamó la atención de quienes estaban en el nosocomio y quedó incorporado dentro de la investigación judicial.

Además, aseguraron que R.M., cuya identidad completa no se difunde para preservar al menor, posee antecedentes delictivos. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre esos antecedentes ni tampoco si el hombre presenta consumos problemáticos vinculados a estupefacientes.

El caso

El incidente comenzó el viernes por la tarde en el barrio Licciardi, en Rawson. Según la información oficial, alrededor de las 18:30 el niño jugaba a la pelota cuando sufrió una descompensación repentina y perdió el conocimiento. Su padre lo trasladó de urgencia a un centro de salud y posteriormente fue derivado, donde quedó bajo observación médica.

La gravedad del hecho quedó expuesta tras los estudios toxicológicos realizados al menor, que arrojaron resultado positivo para cocaína. A partir de allí se activó la intervención judicial y comenzaron las medidas para esclarecer lo sucedido.

En medio de ese procedimiento, el padre del niño se retiró del hospital y permaneció prófugo hasta la mañana de este lunes, cuando fue detenido durante un allanamiento ordenado por la Justicia. Permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de formalización prevista para este miércoles.

El padre fue detenido por las lesiones contra el menor, visibles en la cabeza, confirmaron las fuentes a Tiempo. El padre fue detenido por las lesiones contra el menor, visibles en la cabeza, confirmaron las fuentes a Tiempo.

En paralelo, la madre del menor radicó una denuncia durante el fin de semana y aseguró que el pequeño también presentaba lesiones visibles en la cabeza. Esa situación amplió el foco de la investigación, que ahora busca determinar si existieron otros hechos de violencia o negligencia.