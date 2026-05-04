lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso grave en Rawson

Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

El hombre fue capturado en las últimas horas y se espera que en los próximos días sea imputado por un caso que investiga posible intoxicación y lesiones en el menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detuvieron al padre del niño de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína. La UFI Cavig investiga el hecho.

Detuvieron al padre del niño de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína. La UFI Cavig investiga el hecho.

La Justicia ordenó este lunes la detención del padre del niño de 4 años que días atrás sufrió una descompensación en una plaza de Rawson y al ser atendido en una guardia médica dio positivo en cocaína. El hombre, identificado como R.M. (no se difunde la identidad para proteger al menor), fue aprehendido a primera hora de la jornada de este lunes. Quedará bajo custodia hasta la audiencia de formalización prevista para este miércoles.

Lee además
un nene de 4 anos jugaba en una plaza de rawson, se descompenso, lo internaron y dio positivo en cocaina
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
El techo que rompieron los delincuentes para ingresar a una vivienda y robar desde un colchón hasta alimentos.
En Chimbas

Le hicieron un boquete en su techo de cañas para robarle el colchón y vaciarle la cocina

El caso se remonta al pasado viernes por la tarde, cuando un hecho alarmante sacudió al barrio Liciardi. Según fuentes oficiales, alrededor de las 18:30 el menor se encontraba jugando a la pelota cuando, de manera repentina, se descompensó y perdió el conocimiento.

Ante la emergencia, su padre, quien estaba a su cuidado, lo trasladó de inmediato al hospital departamental de Pocito, donde el ingreso fue notificado por un efectivo policial y el niño quedó bajo observación médica urgente. Sin embargo, la gravedad de la situación se profundizó tras la realización de estudios clínicos: un análisis toxicológico preliminar arrojó resultado positivo para cocaína, lo que encendió las alarmas tanto en el ámbito sanitario como judicial.

En medio de ese procedimiento, el padre del menor se retiró del nosocomio y permaneció prófugo hasta la mañana de este lunes, cuando fue detenido en su domicilio tras un allanamiento ordenado por la Justicia.

Por su parte, la madre del niño se presentó durante el fin de semana para radicar la denuncia correspondiente. En su declaración, señaló que, además de la intoxicación, el menor presentaba lesiones visibles en la cabeza, lo que amplió el foco de la investigación.

Tras la intervención de los organismos competentes, se dispuso que el niño quede bajo el cuidado de su madre. El último parte médico indica que el menor se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo seguimiento.

En paralelo, la investigación avanza en la UFI CAVIG, a cargo del fiscal Alberto Martínez, para determinar la eventual responsabilidad penal del padre, tanto por las lesiones detectadas como por las circunstancias en las que el niño habría tenido contacto con la sustancia.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000

Hombre quemado en Capital: sobreseyeron a "Pampita" y condenaron a sus dos cómplices

Un hombre terminó muy herido al chocar con un caballo en Albardón

Falleció un motociclista que protagonizó un choque hace más de dos semanas en Capital

Quiso robar una jaula con un pájaro y un inodoro, y la Policía lo salvó de que lo lincharan los vecinos

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

Un hombre apuntó con un arma a un policía y fue detenido tras una persecución en Capital

Detuvieron a un hombre que intentaba llevarse un tractor y kilos de ajo de una finca en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Esquina de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, Capital. Imagen Google Maps
Triste noticia

Falleció un motociclista que protagonizó un choque hace más de dos semanas en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces
Opinión

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro
Irresponsabilidad

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Te Puede Interesar

Detuvieron al padre del niño de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína. La UFI Cavig investiga el hecho.
Caso grave en Rawson

Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000 video
No hubo final feliz

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000

El ratón colilargo es el principal transmisor del hantavirus.
Salud

Alarma en el país por tres muertes por hantavirus: cuál es la situación en San Juan

Álvarez, Pampita y Brisa Mallea.
Judiciales

Hombre quemado en Capital: sobreseyeron a "Pampita" y condenaron a sus dos cómplices