Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

Detuvieron al padre del niño de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína. La UFI Cavig investiga el hecho.

La Justicia ordenó este lunes la detención del padre del niño de 4 años que días atrás sufrió una descompensación en una plaza de Rawson y al ser atendido en una guardia médica dio positivo en cocaína . El hombre, identificado como R.M. (no se difunde la identidad para proteger al menor), fue aprehendido a primera hora de la jornada de este lunes. Quedará bajo custodia hasta la audiencia de formalización prevista para este miércoles.

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Gravísimo Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

El caso se remonta al pasado viernes por la tarde, cuando un hecho alarmante sacudió al barrio Liciardi. Según fuentes oficiales, alrededor de las 18:30 el menor se encontraba jugando a la pelota cuando, de manera repentina, se descompensó y perdió el conocimiento.

Ante la emergencia, su padre, quien estaba a su cuidado, lo trasladó de inmediato al hospital departamental de Pocito, donde el ingreso fue notificado por un efectivo policial y el niño quedó bajo observación médica urgente. Sin embargo, la gravedad de la situación se profundizó tras la realización de estudios clínicos: un análisis toxicológico preliminar arrojó resultado positivo para cocaína, lo que encendió las alarmas tanto en el ámbito sanitario como judicial.

En medio de ese procedimiento, el padre del menor se retiró del nosocomio y permaneció prófugo hasta la mañana de este lunes, cuando fue detenido en su domicilio tras un allanamiento ordenado por la Justicia.

Por su parte, la madre del niño se presentó durante el fin de semana para radicar la denuncia correspondiente. En su declaración, señaló que, además de la intoxicación, el menor presentaba lesiones visibles en la cabeza, lo que amplió el foco de la investigación.

Tras la intervención de los organismos competentes, se dispuso que el niño quede bajo el cuidado de su madre. El último parte médico indica que el menor se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo seguimiento.

En paralelo, la investigación avanza en la UFI CAVIG, a cargo del fiscal Alberto Martínez, para determinar la eventual responsabilidad penal del padre, tanto por las lesiones detectadas como por las circunstancias en las que el niño habría tenido contacto con la sustancia.