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Tras el hecho en el B° Licciardi

Los lamentables antecedentes en San Juan que vinculan a niños con drogas: uno fue un caso viral

Un niño de 4 años que dio positivo para cocaína en Rawson volvió a encender las alarmas sobre episodios que, en los últimos años, expusieron a menores de edad en contextos atravesados por las drogas. Desde un caso viral con armas y marihuana hasta un alumno de primaria que llevó cocaína en su mochila, los antecedentes dejaron escenas que conmocionaron a San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El último viernes, un niño de apenas 4 años terminó internado luego de sufrir una descompensación mientras jugaba a la pelota en el Barrio Licciardi, Rawson. El caso generó conmoción después de que un análisis toxicológico preliminar confirmara que el menor dio positivo para cocaína, situación que ahora es investigada por la Justicia para determinar cómo llegó la sustancia a su organismo y si hubo responsabilidades de adultos. El episodio volvió a traer al recuerdo otros antecedentes ocurridos en San Juan en los que menores de edad quedaron involucrados en situaciones relacionadas con drogas, algunos de ellos con fuerte repercusión pública y hasta viralización en redes sociales.

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La escena que trascendió durante este sábado generó fuerte preocupación. Según fuentes policiales, un niño de apenas 4 años se encontraba jugando a la pelota cuando sufrió una descompensación y se desmayó. Su padre lo trasladó rápidamente al hospital departamental y, durante los estudios médicos, un análisis toxicológico preliminar arrojó que el pequeño dio positivo para cocaína.

Aunque el menor quedó fuera de peligro y permanece al cuidado de su madre, la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el episodio y si existen responsabilidades penales.

El hecho reavivó el recuerdo de otros casos que en los últimos años provocaron conmoción pública por involucrar a niños y drogas en distintos contextos.

El caso viral de las fotos con un bebé, armas y marihuana

Uno de los antecedentes más recordados sucedió en junio de 2015 y se volvió viral en redes sociales en toda la provincia. Todo comenzó cuando una mujer identificada como Evelyn publicó en Facebook imágenes de menores sosteniendo armas de fabricación casera y cigarrillos de marihuana.

Una de las fotos generó particular indignación: allí se observaba a un bebé con una “tumbera” en la mano y un cigarrillo de marihuana colocado sobre la oreja. La publicación estaba acompañada por una frase que agravó aún más el escándalo: “Que tal mi sobrino con un faso en la oreja y el fierro en la mano”.

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La difusión de las imágenes generó una fuerte repercusión social y derivó en una investigación judicial. Durante semanas hubo cruces entre la Policía y organismos estatales debido a las demoras para identificar a la mujer que había realizado las publicaciones.

Finalmente, tras tareas de investigación realizadas por la División Delitos Complejos, lograron ubicarla. Para ese momento, las imágenes ya habían sido eliminadas de las redes sociales.

El alumno de 12 años que llevó cocaína en la mochila

Otro episodio que causó estupor ocurrió en mayo de 2019 y tuvo como protagonista a un alumno de 12 años de una escuela primaria de Capital. Según trascendió en aquel momento, la madre del chico descubrió un envoltorio sospechoso dentro de la mochila escolar mientras revisaba sus útiles. Alarmada por la situación, decidió acudir inmediatamente junto a su hijo a la Comisaría 28ª de Rivadavia.

Los efectivos policiales convocaron entonces al personal de Drogas Ilegales y los análisis confirmaron que se trataba de cocaína de máxima pureza. En total, eran aproximadamente 5 gramos.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y no se adoptaron medidas contra el menor debido a su edad. El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y no se adoptaron medidas contra el menor debido a su edad.

De acuerdo con versiones que circularon entonces, el chico habría mencionado que otra persona le pidió que guardara la droga, aunque nunca trascendieron mayores precisiones oficiales.

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