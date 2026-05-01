Una mirada de cerca al gigante de la salud dental en obra que emplea a 60 sanjuaninos y redefine el paisaje urbano

La salud pública de San Juan moderniza su infraestructura con el avance del nuevo Instituto Odontológico . Esta obra, que actualmente tiene un progreso cercano al 70 % , representa una apuesta ambiciosa del Gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía . Con una inversión ejecutada mediante fondos propios de la provincia, el proyecto no solo busca modernizar la atención de la salud bucal, sino que también actúa como un motor económico directo al emplear a alrededor de 60 trabajadores de diversas especialidades en el predio del ex Hospital Español ubicado en Capital.

Preocupación sanitaria Lanzan una advertencia por una de las mayores amenazas para la salud en Argentina: hay tres muertes por hora

El drone de Tiempo Desde el cielo, el gigante de la salud bucal en San Juan ya tiene fecha de estreno y diseño de vanguardia

Al observar de cerca el desarrollo de la construcción, se percibe una actividad incesante que abarca los casi 3.400 metros cuadrados de superficie total, distribuidos estratégicamente entre un subsuelo, planta baja y dos pisos superiores. En esta etapa del proyecto, el enfoque se ha desplazado hacia la consolidación de instalaciones fundamentales y las terminaciones finas, reflejando un alto grado de sofisticación técnica en cada rincón del edificio.

En las profundidades de la estructura, el subsuelo ya muestra sus instalaciones principales prácticamente concluidas, destacándose la red contra incendio, el sistema de agua, las conexiones sanitarias y eléctricas, además de los tanques de reserva que abastecerán a todo el complejo. En este nivel, las tareas actuales se concentran en la ejecución de las escaleras y rampas de acceso, elementos vitales para la funcionalidad y accesibilidad del establecimiento.

image

Al subir a la planta baja, la imagen de la obra es de gran avance, con la mayor parte de los pisos ya colocados y las instalaciones básicas de electricidad y sanitarios terminadas. El dinamismo de la construcción se evidencia en el progreso paralelo de los sistemas termomecánicos destinados a la climatización y en el despliegue de las redes de datos, fundamentales para un instituto que aspira a la vanguardia tecnológica. En los niveles superiores, el primero y segundo piso no se quedan atrás, registrando una evolución significativa en carpintería y la instalación de servicios de gas específicos para el área de laboratorio.

La fachada del edificio ya permite vislumbrar su fisonomía definitiva, con trabajos de enlucido avanzado y el montaje de las estructuras metálicas que sostendrán los parasoles, un detalle arquitectónico que aporta modernidad y eficiencia energética. El diseño exterior se completa con intervenciones en el acceso principal, donde se construyen rampas, barandas y canteros que integran el edificio al entorno urbano de manera armoniosa.

En cuanto a su organización interna, el instituto fue proyectado para optimizar el flujo tanto de pacientes como de profesionales. El sector técnico albergará consultorios, áreas de esterilización y un avanzado centro de diagnóstico por imágenes que incluirá equipos de rayos X y tomografía. Por otro lado, el sector público garantizará comodidad con amplias recepciones y salas de espera en todos los niveles, mientras que el personal contará con oficinas, áreas de descanso y un salón de usos múltiples con servicios propios.

image

El nuevo Instituto Odontológico provincial "Doctor Cayetano Torcivia" está proyectado para finalizarse entre agosto y septiembre de este año.

Esta obra trasciende la mera construcción de paredes; representa la creación de un espacio donde la tecnología y la salud pública se encuentran para ofrecer una atención accesible a todos los sanjuaninos. Con cada metro de piso colocado y cada instalación finalizada, San Juan se acerca a la inauguración de un centro de salud que será orgullo para la provincia.