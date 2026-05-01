Del histórico al emergente: dos trabajos que están en auge en San Juan, según sus referentes

Mientras las florerías sostienen una tradición de décadas ligada a los sentimientos y la comunicación humana, el ecosistema de las criptomonedas crece de la mano de las nuevas tecnologías y las inversiones digitales. Referentes de ambos rubros hablaron con Tiempo de San Juan sobre cómo evolucionaron sus trabajos , por qué consideran que atraviesan un momento de auge y cuáles son los cambios que marcaron a cada actividad.

La idea de los trabajos “en extinción” suele aparecer cada vez que la tecnología modifica hábitos, consumos y formas de relacionarse. Sin embargo, hay oficios y profesiones que, lejos de desaparecer, parecen reinventarse y hasta fortalecerse con el paso del tiempo. Algunos tienen más de 80 años de historia en San Juan; otros surgieron hace apenas un puñado de años y ya forman parte del presente económico de muchas personas.

Ese contraste aparece entre el mundo de las florerías y el ecosistema de las criptomonedas, según expresaron referentes del rubro. A simple vista parecen universos opuestos: uno ligado a lo artesanal, lo emocional y la tradición; el otro, asociado a plataformas digitales, inversiones y tecnología financiera. Pero ambos tienen algo en común, según quienes los representan: están en auge.

Darío Minozzi, propietario de la histórica Florería Argentina, y Luis Muñoz, contador público especializado en criptomonedas, coinciden en un punto inesperado: los dos consideran que sus actividades crecieron gracias a la evolución tecnológica y al acceso a la información. Aunque uno trabaja entre flores y arreglos florales y el otro entre plataformas, mercados y activos digitales, ambos aseguran que hoy sus rubros tienen más alcance que décadas atrás.

image Minozzi, en la puerta de la tradicional florería.

Tradición y tecnología, lejos de extinguirse

Para Minozzi, las florerías jamás fueron una moda pasajera. “La flor es un lenguaje”, resumió el comerciante, cuya familia lleva 80 años dentro del rubro en San Juan. Según explicó, regalar flores atraviesa generaciones porque está asociado a momentos únicos e irrepetibles: cumpleaños, nacimientos, casamientos, enamoramientos o despedidas. Y aunque las formas de vender cambiaron, la esencia sigue intacta.

“Son trabajos del presente y del futuro”, sostuvo el especialista. “Son trabajos del presente y del futuro”, sostuvo el especialista.

Curiosamente, algo similar ocurre en el universo cripto. Luis Muñoz explicó que el ecosistema comenzó a expandirse masivamente durante la prepandemia y la pandemia, cuando crecieron las plataformas digitales y las nuevas formas de inversión. Desde entonces, cada vez más jóvenes y profesionales comenzaron a involucrarse en el sector.

Embed - El significado detrás de regalar flores

Mientras en las florerías los pedidos comenzaron a llegar desde distintos países gracias a internet y las videollamadas, en el ecosistema cripto el crecimiento también estuvo marcado por la globalización y la digitalización de la economía.

Minozzi recordó que durante la pandemia muchas personas que no podían viajar enviaban flores desde el exterior para estar presentes en fechas importantes. Muñoz, por su parte, señaló que hoy muchas empresas extranjeras pagan honorarios mediante criptomonedas a trabajadores argentinos vinculados al sector tecnológico.

En ambos casos, la tecnología terminó ampliando fronteras. En ambos casos, la tecnología terminó ampliando fronteras.

El crecimiento del consumo y el conocimiento

Tanto el florista como el contador coinciden en otro aspecto: el conocimiento fue clave para el crecimiento de sus actividades. Según Minozzi, actualmente existe mucho más interés por conocer variedades de flores, formas de conservación y significados. Hace algunos años, explicó, flores como las orquídeas parecían algo lejano o exótico; hoy forman parte de pedidos habituales.

Incluso aseguró que, haciendo una proporcionalidad con el crecimiento poblacional, actualmente se consume cerca de un 150% más de flores que hace medio siglo.

En el mundo cripto ocurre algo parecido. Muñoz explicó que el mercado empezó siendo muy reducido y técnico, reservado casi exclusivamente para especialistas financieros. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a sumarse jóvenes, profesionales y personas interesadas en nuevas formas de inversión o trabajo independiente.

Embed - Las criptomonedas, un trabajo emergente en auge

Aun así, aclaró que se trata de un ecosistema complejo y riesgoso. “No todo lo que brilla es oro”, advirtió. Según indicó, detrás de muchas operaciones exitosas hay años de estudio, errores y capacitación.

Dos trabajos atravesados por la confianza

A pesar de pertenecer a mundos completamente distintos, ambos rubros tienen un punto sensible en común: la confianza. En el caso de las florerías, Minozzi explicó que las personas depositan momentos muy importantes de sus vidas en manos del florista. Un nacimiento, un aniversario, un casamiento o un cumpleaños no admiten errores ni demoras.

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“No es lo mismo saludar tarde”, planteó el comerciante, al remarcar la importancia emocional que tiene cada entrega. “No es lo mismo saludar tarde”, planteó el comerciante, al remarcar la importancia emocional que tiene cada entrega.

En el ecosistema cripto, la confianza también ocupa un lugar central, aunque desde otro ángulo. Muñoz explicó que uno de los mayores problemas del sector son las estafas y los esquemas piramidales, motivo por el cual recomendó siempre buscar asesoramiento profesional y capacitarse antes de invertir.

Según señaló, muchas comunidades vinculadas a criptomonedas funcionan inicialmente en círculos reducidos justamente para evitar maniobras fraudulentas.

Dos rubros distintos con una lógica similar

Aunque las diferencias son enormes, ambos entrevistados hablaron sobre la permanente necesidad de adaptarse. En las florerías, eso implica incorporar nuevas especies, mejorar la presentación, trabajar con plataformas online y entender qué busca cada cliente. “No es un puñado de flores porque sí”, explicó Minozzi, quien remarcó que detrás de cada arreglo existe un trabajo artístico, botánico y emocional.

En el ecosistema cripto, la adaptación pasa por comprender tecnologías nuevas, estudiar mercados y moverse en un escenario que cambia constantemente y funciona las 24 horas.