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En Rawson

Bajó del colectivo y la atacaron con un cuchillo para robarle

El delincuente exhibió un arma blanca, pero huyó sin concretar el robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento episodio de inseguridad se registró en el departamento Rawson, donde una joven de 28 años denunció haber sido abordada por un delincuente armado cuando regresaba a su casa. El hecho es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad como tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca.

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Según la denuncia radicada en la Subcomisaría Ansilta, el episodio ocurrió el 29 de abril alrededor de las 20, en la intersección de calles San Miguel y José María Paz. La víctima, identificada como Maira Gisel Camisay, había descendido de un colectivo y caminaba en dirección a su domicilio cuando fue interceptada por un hombre.

De acuerdo a su relato, el agresor exhibió un arma blanca con mango blanco y comenzó un forcejeo que terminó con la joven cayendo al suelo. A pesar de la violencia del ataque, el delincuente no logró concretar el robo y se dio a la fuga sin sustraer pertenencias.

Tras la denuncia, intervino personal policial a cargo del oficial ayudante Nicolás Deluigui, mientras que el ayudante fiscal de turno, José Quiroga, dispuso una serie de medidas investigativas. Entre ellas, la recepción formal de la denuncia, inspección ocular en el lugar del hecho, elaboración de croquis y relevamiento de posibles cámaras de seguridad en la zona.

Asimismo, se ordenó el análisis de imágenes a través de la División correspondiente, la toma de testimonios y la revisión médica de la víctima por parte de un legista, para constatar posibles lesiones derivadas del ataque.

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que avanza con las tareas para identificar al autor del hecho.

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