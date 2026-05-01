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Prevención

En una campaña especial, San Juan aplicó 23 mil dosis de vacunas en sólo 5 días

Fue a través del operativo Vacunación de las Américas. La tarea comenzó el sábado pasado y permanecerá hasta el 2 de mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El avance de la campaña Semana de la Vacunación de las Américas, en San Juan.

El avance de la campaña Semana de la Vacunación de las Américas, en San Juan.

La Semana de Vacunación de las Américas avanza con una importante respuesta de la comunidad en San Juan, según firmó el Ministerio de Salud. En tan solo cinco días, ya se aplicaron más de 23 mil vacunas en toda la provincia, con el departamento Capital, como el distrito que mas vacunó con 5.957 aplicaciones. La campaña comenzó el sábado pasado y se extenderá hasta el próximo 2 de mayo.

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El acto de lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Municipal Estación San Martín y contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jane Llopis, y autoridades de distintos ministerios.

Durante el evento, destacaron el compromiso del personal de salud y el trabajo de los vacunadores. Además, el programa de Inmunizaciones entregó reconocimientos a escuelas que participaron con trabajos alusivos a la campaña.

Según los datos relevados hasta el miércoles 29 de abril, se aplicaron 23.444 dosis en los distintos departamentos.

La vacuna más solicitada fue la Antigripal Trivalente para adultos, con 8.196 aplicaciones. Le siguieron la vacuna contra la Hepatitis B, con más de 2.787 dosis; la Doble Bacteriana, con 1.968; la Antigripal Adyuvantada, destinada a personas mayores de 65 años, con 1.402; la Antigripal Pediátrica, con 1.265; y la vacuna Neumococo Conjugada VCN 20, que protege contra enfermedades como neumonía, meningitis y otitis.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la población sanjuanina, en todas las edades, está respondiendo de manera positiva a la campaña y acude de forma frecuente a los centros de vacunación. "Este acompañamiento resulta clave, ya que la iniciativa se alinea con el objetivo regional de eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el año 2030, de las cuales 11 pueden prevenirse mediante vacunación", indicaron.

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