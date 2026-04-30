Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile

Un ambicioso desarrollo comercial comenzará a tomar forma en la ciudad chilena de Los Andes, a pocos metros de la ruta internacional que conecta Mendoza con Santiago. Se trata del "Centro Comercial Los Andes", un proyecto que demandará una inversión cercana a los 25 millones de dólares y que busca reactivar una zona que permaneció abandonada durante años.

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Según trascendió, el shopping se levantará en Avenida Argentina al 302, en la intersección con calle Maipú, en un punto estratégico para el tránsito entre Argentina y Chile. El edificio contará con ocho niveles, cinco en superficie y tres subterráneos, e incluirá un patio de comidas, una sala de cine, oficinas privadas y 205 espacios de estacionamiento, tanto para autos como motos y bicicletas.

Las primeras imágenes virtuales del proyecto fueron presentadas por el alcalde Manuel Rivera en el marco de su Cuenta Pública 2025. Allí, el jefe comunal de Los Andes destacó el impacto que tendrá la obra en la zona, al considerar que permitirá recuperar un sector degradado y generar nuevas fuentes de empleo.

En paralelo, ya comenzaron los trabajos preliminares en el predio, con el cierre del terreno y los primeros movimientos de suelo. El lugar permanecía sin uso desde la demolición de antiguas construcciones, lo que lo convirtió en un punto postergado dentro de la ciudad.

El desarrollo abarcará una superficie cercana a los 25 mil metros cuadrados e incluirá toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento, como redes de agua, electricidad y gas.

De acuerdo a las estimaciones iniciales, la obra demandará unos 16 meses de ejecución, por lo que su inauguración está prevista para el segundo semestre de 2027.

El nuevo shopping apunta a consolidarse como un polo de servicios en una ubicación clave para el tránsito internacional, sumando una alternativa comercial para quienes cruzan la cordillera desde Mendoza a Chile.