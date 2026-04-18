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Iniciativa inconclusa

El ambicioso shopping de Chimbas que quedó en proyecto y solo con el cartel de anuncio

Se trata del centro comercial Andacollo Plaza que fue anunciado oficialmente en 2017 y nunca llegó a concretarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Solamente llegó a instalarse un panel con información referida a la iniciativa.&nbsp;

Solamente llegó a instalarse un panel con información referida a la iniciativa. 

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En el año 2017 fue presentado oficialmente un proyecto para construir un shopping en el departamento de Chimbas. Se iba a llamar “Andacollo Plaza” y tenía planificado contar con numerosos servicios, entre ellos un paseo de compras y un supermercado. La iniciativa nunca logró concretarse y el terreno sigue completamente vacío, con un cartel que aún promueve el futuro centro comercial.

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Fuentes del sector inmobiliario señalaron que, de acuerdo con los rumores, los empresarios encargados de llevar adelante el emprendimiento habrían tenido problemas burocráticos por documentación que no poseían o que les faltaba presentar ante las entidades correspondientes. Otros, directamente, señalaron que el dueño del sitio se “borró” y no volvió a aparecer por el lugar. Lo cierto es que el proyecto quedó trunco sin siquiera haber colocado la piedra basal para su comienzo.

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El predio tiene un total de cinco hectáreas donde se planeaba edificar un complejo en el que, entre los principales atractivos, se destacaba un supermercado de 2.500 m², además de un local dedicado a electrodomésticos y artículos para el hogar. La propuesta se iba a completar con un patio de comidas que reuniría diversas opciones gastronómicas, un sector de juegos infantiles y un área de servicios que incluiría farmacia, centro de pagos y una sucursal bancaria.

De este modo, el complejo iba a contar con el supermercado como eje central, acompañado por la tienda de hogar y tecnología. Para el esparcimiento, dispondría de un espacio diseñado para niños, mientras que la comodidad de los visitantes estaría garantizada por los servicios bancarios y de salud previstos. Los empresarios encargados habían manifestado en su momento: "Estamos en tratativas con las cadenas de supermercados y tenemos muy en cuenta a las locales, a los empresarios sanjuaninos que por ahí están esperando una oportunidad”.

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En este sentido, el emprendimiento preveía un sector de estacionamiento para 400 vehículos. El espacio se iba a completar con una estación de servicio que ofrecería una amplia gama de productos para el mantenimiento del automóvil. Incluso, el grupo inversor llegó a reunirse con el entonces gobernador Sergio Uñac para dar a conocer los planos del centro comercial, estimando la generación de empleo para unas 250 personas. El impacto laboral se percibiría desde el inicio de la obra hasta la apertura definitiva, integrando a trabajadores de forma directa e indirecta en cada etapa.

Prometía ser “un polo de servicio para Chimbas con zona de influencia en Capital y en Albardón”, aprovechando su cercanía al autódromo El Villicum y al Predio Costanera, donde se realizaba la Fiesta Nacional del Sol. Finalmente, el shopping quedó en una simple intención que nunca pudo concretarse, dejando un terreno valioso con una ubicación estratégica en el departamento ¿Alguien tomará alguna vez la decisión de construirlo?

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