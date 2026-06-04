De la revolución low cost a las cancelaciones: qué pasa con Flybondi en San Juan tras el boom de su despegue

Flybondi atraviesa una crisis que impacta en todo el país. En los últimos días llegó a operar con un solo avión y su CEO dejó su cargo debido a las dificultades que enfrenta la compañía. La llegada de la empresa a San Juan abrió la era de las low cost en la provincia y ya lleva casi dos años de permanenecia, aunque las serias turbulencias ponen en peligro el servicio.

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El vuelo inaugural de Flybondi se produjo el 2 de septiembre del 2024. De esta manera, San Juan ingresó en el mercado aeronáutico low cost por primera vez, lo que le permitió a los sanjuaninos obtener pasajes baratos para volar hacia Buenos Aires. Una revolución que permitió alentar el turismo y la llegada de visitantes interesados en conocer o hacer negocios. El vuelo inaugural despegó de Buenos Aires a las 10:55 y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento a las 13:10. De regreso, el vuelo partió a las 14:10 y llegó a Aeroparque a las 15:50. Así, San Juan fue parte de la ruta número 26 de Flybondi, y en Argentina representó su destino doméstico número 19 y número 15 en su red de conexiones. Con esta nueva incorporación, la sociedad alcanzó a cubrir el 63% de las provincias del país.

Fuentes oficiales aseguraron que la empresa contó con el apoyo gubernamental mediante un subsidio durante los primeros dos meses, los recursos estuvieron destinados a cubrir los primeros vuelos y luego la aerolínea empezó a operar con fondos propios, dependiendo del mercado.

Sin embargo, desde los inicios el funcionamiento de Flybondi estuvo envuelto en polémicas por las sucesivas cancelaciones. De esta manera, los usuarios empezaron a publicar en redes sociales y a denunciar, incluso ante organismos gubernamentales como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los incumplimientos en las prestaciones.

Más adelante, pudo normalizarse, pero en los últimos meses la problemática volvió y se profundizó. De este modo, en la actualidad se conoció que la empresa opera solo dos aviones y mantiene 11 aeronaves fuera de servicio. Durante mayo, la puntualidad de Flybondi fue de 26,64%, mientras que las cancelaciones alcanzaron al 46,93% de los vuelos programados, según datos de Adventus.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, dos aviones fueron enviados a México para realizar tareas de mantenimiento mayor, pero no pudieron regresar al país debido a deudas que rondarían los u$s 5,5 millones.

Medios nacionales confirmaron que, en medio de ese escenario, Paz Lovisolo habría dejado el cargo de CEO de Flybondi apenas cuatro meses después de haber asumido la conducción de la aerolínea.

Esto ha causado que, según información off the record, trabajadores del aeropuerto de San Juan dependientes de Flybondi no concurran a sus puestos de trabajo, aunque las causas aún no se han dado a conocer. Todo indica que estaría vinculado a la fuerte crisis que enfrenta en estos momentos, la cual pone en peligro la continuidad del servicio en todo el país. Por otro lado, una conocida agencia de viajes aseguró que los boletos de la aerolínea siguen vendiéndose con normalidad y que el público continúa comprándolos por los bajos precios de los boletos, pese al alto porcentaje de cancelaciones de los vuelos.

El panorama de la compañía es incierto y el escenario preocupa en San Juan, ya que solamente operan dos aerolíneas en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Si Flybondi llega a cerrar definitivamente, habrá una pérdida significativa en las frecuencias y afectaría a la economía local.