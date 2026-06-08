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Obras

Venta de lotes en San Martín: cuántas familias ya tienen su boleto, cómo serían las casas y los cientos de postulantes

El proyecto impulsado por el municipio sigue avanzando con trabajos de urbanización y ya cuenta con los primeros boletos de compra-venta firmados. Además, la comuna analiza la situación social de los aspirantes y trabaja en un prototipo de vivienda económica para facilitar el acceso a la casa propia.

Por David Cortez Vega
Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.

La venta de lotes impulsada por el municipio de San Martín ya muestra sus primeros resultados concretos. A poco más de una semana del anuncio oficial, la intendenta Analía Becerra confirmó que ya se firmaron 14 boletos de compra-venta y que más de 100 familias del departamento se encuentran postuladas para acceder a uno de los terrenos.

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Se trata de una iniciativa que busca ofrecer una alternativa habitacional ante la escasez de programas de vivienda. El proyecto contempla más de 200 lotes en un predio ubicado en las inmediaciones de calles Sarmiento y Belgrano, cerca de la villa cabecera del departamento.

Cómo avanzan las obras en el predio

Según explicó Becerra a Tiempo de San Juan, el loteo continúa en etapa de ejecución y actualmente se desarrollan distintas tareas para acondicionar el terreno. "Estamos llevando adelante la venta de los lotes. Cabe destacar que es un proyecto nuevo para esta administración", expresó la jefa comunal.

Además, indicó que el plano de mensura ya cuenta con nomenclatura asignada y que continúan los trabajos de apertura de calles, colocación de ripio y construcción de terraplenes. "Estamos abriendo calles y llevando ripio para que no se mojen. También estamos realizando terraplenes para dos manzanas", detalló.

La intendenta destacó que en el sector donde se realizan las obras podrían desarrollarse más de 200 terrenos una vez completadas las distintas etapas previstas. La intendenta destacó que en el sector donde se realizan las obras podrían desarrollarse más de 200 terrenos una vez completadas las distintas etapas previstas.

Más de 100 postulantes y los primeros boletos firmados

Desde la comuna informaron que ya hay más de 100 personas interesadas en acceder a los lotes. Todos los postulantes son residentes de San Martín, ya que en esta primera etapa el programa está destinado exclusivamente a vecinos del departamento. "Tenemos más de 100 postulantes y estamos ajustando detalles para brindar mejoras en el trámite de compra-venta", sostuvo Becerra.

La funcionaria agregó que ya se concretaron las primeras adjudicaciones. Hasta el momento, se firmaron 14 boletos de compra-venta, mientras que el municipio prevé continuar avanzando con nuevas firmas entre los días 10 y 20 de cada mes.

El perfil de las familias y el proyecto de viviendas económicas

Uno de los aspectos que el municipio analiza antes de la adjudicación es la situación social de cada grupo familiar. Según explicó la intendenta, entre los postulantes predominan trabajadores de sectores esenciales y productivos que actualmente alquilan en el departamento.

"Hemos analizado mucho el contacto social porque entre los postulantes hay trabajadores de salud, policías y empleados de bodegas. Muchos de ellos están alquilando en San Martín", comentó.

En paralelo, la comuna trabaja en el diseño de un prototipo de vivienda económica destinado a quienes accedan a los terrenos. La propuesta apunta a ofrecer modelos accesibles que permitan a las familias comenzar la construcción de su casa propia una vez obtenido el lote, complementando así una iniciativa que busca convertirse en una de las principales respuestas habitacionales del departamento.

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