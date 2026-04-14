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En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

El acceso prevé un anticipo del 10% y financiación en hasta 72 cuotas. En esta primera etapa, la prioridad será para residentes del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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La Municipalidad de San Martín activó un nuevo plan de acceso a terrenos que busca dar respuesta a la demanda habitacional en la zona. Se trata de un loteo impulsado por el municipio, que contempla la venta de más de 200 parcelas con infraestructura básica y facilidades de pago.

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De acuerdo a lo informado por la intendenta Analía Becerra, el proyecto ya transita su etapa inicial con distintas intervenciones en el predio: desde nivelación del suelo hasta la apertura de calles y el marcado de cada lote. “Es una alternativa más para aquellas familias que aún no pudieron acceder a la vivienda”, expresó la jefa comunal al referirse al objetivo de la iniciativa.

La propuesta incluye obras de urbanización, por lo que los terrenos se entregarán con servicios esenciales como agua, alumbrado público y accesos viales. “Va con agua, iluminación y calles”, detalló Becerra.

A la par de los trabajos, la comuna comenzó a ofrecer los lotes bajo un sistema de financiación pensado para ampliar el acceso. El esquema establece un anticipo del 10% del valor total y la posibilidad de cancelar el saldo en hasta 72 cuotas. “Se hace un 10% de anticipo y después 72 cuotas con el saldo restante”, precisó.

Quienes deseen postularse deben acercarse al municipio para recibir información detallada, conocer los requisitos y avanzar con la inscripción. Desde la gestión indicaron que habrá acompañamiento durante todo el proceso.

En esta primera etapa, la prioridad está puesta en los habitantes del departamento, aunque más adelante podría extenderse a interesados de otras zonas de la provincia.

El plan, además, no se limita únicamente a la venta de terrenos. Según adelantó la intendenta, una vez consolidado el loteo se evaluarán alternativas vinculadas a la construcción de viviendas. “Después veremos cómo se avanza, si cada familia construye o si el municipio puede aportar mano de obra”, concluyó.

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