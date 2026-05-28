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Clima

San Juan tendrá un viernes agradable y con sol pleno antes del fin de semana

El pronóstico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas otoñales ideales para actividades al aire libre. La máxima llegará a los 21 grados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

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Después de varios días con mañanas frías y nubosidad variable, San Juan tendrá este viernes una jornada mayormente despejada y con condiciones agradables durante la tarde.

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Según el pronóstico meteorológico, el día arrancará fresco, con una temperatura mínima prevista de 12 grados en las primeras horas de la mañana. Con el correr del día el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 21 grados.

El cielo se mantendrá despejado durante gran parte de la jornada y no se esperan precipitaciones. Además, el viento soplará leve desde el sector sur, lo que favorecerá un ambiente estable y sin cambios bruscos en las condiciones climáticas.

De esta manera, la provincia atravesará un viernes típicamente otoñal, con amplitud térmica moderada y temperaturas agradables durante la siesta y la tarde, en la previa de un fin de semana que también se presentaría con buen tiempo en San Juan.

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