Se viene el fin de semana largo, cómo funcionarán los servicios en San Juan

Cómo funcionarán los servicio el próximo lunes 25 de mayo en San Juan.

El que comenzará mañana será un nuevo fin de semana largo debido al feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, que se vivirá el próximo lunes 25 de mayo. Como consecuencia, habrá cambios en el funcionamiento de los servicios.

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Comercio: la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan anticipó que "la actividad comercial será reducida y la mayoría de los negocios permanecerán cerrados", el próximo lunes. Desde la entidad indicaron que, "sugirieron no abrir las puertas de los locales durante la jornada feriada".

Transporte público: el sistema Red Tulum ofrecerá servicio reducido el próximo lunes, similar al que se implementa durante las jornadas de domingo.

Bancos: estarán cerrados.

Hospitales: atenderán con guardias mínimas, tanto en el sector público como privado.

Administración pública: no habrá actividad este lunes 25 de mayo.

ECO: el Estacionamiento Controlado de Capital no funcionará.