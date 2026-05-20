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Actividades

El Aeroclub San Juan celebrará el 25 de Mayo con una jornada abierta, shows aéreos y feria de emprendedores

El evento se realizará el lunes en Pocito, con entrada libre, e incluirá exhibiciones aeronáuticas, propuestas gastronómicas y actividades culturales para toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Aeroclub ubicado en Pocito guarda en su interior una vasta y rica historia sobre el vuelo en San Juan.&nbsp;

El Aeroclub ubicado en Pocito guarda en su interior una vasta y rica historia sobre el vuelo en San Juan. 

El próximo lunes 25 de Mayo, el Aeroclub San Juan abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada especial en el marco de los festejos patrios. La actividad será con entrada abierta al público y se desarrollará en sus instalaciones ubicadas sobre Avenida Joaquín Uñac, entre Calle 6 y Calle 7, en Pocito.

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Durante el evento, los asistentes podrán presenciar distintas exhibiciones vinculadas a la actividad aeronáutica, entre ellas vuelos de aeronaves a motor y planeadores, además de saltos tándem de paracaidismo, demostraciones de paramotor y presentaciones de aeromodelismo.

La propuesta también incluirá una feria de emprendedores, artesanos y productores locales, con alrededor de 40 stands de distintos rubros, con el objetivo de promover el trabajo y la producción regional.

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En el sector gastronómico, se dispondrá un patio de comidas con opciones tradicionales como locro y empanadas, además de propuestas dulces, cerveza artesanal y productos típicos.

Como parte de la celebración, habrá presentaciones en vivo de institutos de danza folklórica y tango, mientras que para los más chicos se habilitará un patio de juegos con actividades recreativas.

Desde la organización indicaron que la jornada busca combinar la tradición del 25 de Mayo con la difusión de la actividad aeronáutica, en un espacio pensado para el disfrute de toda la familia.

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