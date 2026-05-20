Una reunión familiar terminó con una denuncia por agresión y un operativo policial

Una violenta discusión familiar en el departamento San Martín terminó con un hombre detenido y sometido a reglas de conducta por decisión judicial, luego de que una mujer denunciara haber sido agredida en medio de una escena marcada por los celos y los empujones.

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El episodio ocurrió el pasado 16 de mayo, alrededor de las 9:20, en una vivienda del barrio Feliberto, donde se desarrollaba un encuentro familiar. De acuerdo con la investigación, en el domicilio se encontraban una pareja, la hermana de la mujer y la pareja de esta última.

En un momento, el ahora imputado llamó a su compañera hacia el exterior de la casa para conversar. Sin embargo, la charla rápidamente escaló a una fuerte discusión atravesada por reclamos personales y escenas de celos.

Según consta en la causa, durante el altercado el hombre habría tomado del cuello a la mujer mientras continuaban los gritos e insultos. La víctima logró soltarse y apartarlo, aunque el conflicto no terminó allí, ya que el acusado intentó acercarse nuevamente.

Ante esa situación, la hermana de la mujer intervino para intentar frenar la pelea, pero en medio del forcejeo también cayó al piso luego de ser empujada.

Tras el episodio, el sospechoso abandonó el lugar a bordo de una motocicleta. Mientras tanto, una de las mujeres se comunicó con el 911 y aportó datos del vehículo utilizado para escapar.

Con esa información, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar la moto estacionada frente a una vivienda. Allí, un hombre autorizó el ingreso de los uniformados y señaló que el acusado se encontraba dentro del inmueble, por lo que finalmente fue detenido.

La víctima fue trasladada posteriormente a la UFI CAVIG, donde fue examinada por un médico legista que constató lesiones leves.

En el marco de la causa, la Justicia resolvió otorgarle al imputado una suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Además, deberá cumplir 70 horas de trabajos comunitarios no remunerados, realizar una reparación simbólica y acatar medidas de restricción.

Entre esas disposiciones figura la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la denunciante, así como cualquier tipo de contacto o acto de perturbación hacia ella.