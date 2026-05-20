Se enojó con policías en Capital, dio datos falsos para que no lo identificaran, pero no se salvó

Un control policial en la madrugada de este miércoles terminó con dos personas tras las rejas y el descubrimiento de un prófugo de la Justicia. El hecho ocurrió en la esquina de calle O’Higgins y Estados Unidos , en Capital, donde efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia pararon a una pareja sospechosa.

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Todo comenzó alrededor de las 02:10 horas , cuando los uniformados decidieron entrevistar a los sospechosos en la vía pública. Lejos de colaborar con el procedimiento, ambos se ofuscaron de inmediato con el personal policial, comenzaron a proferir insultos y amenazas, y se negaron rotundamente a aportar sus datos filiatorios, lo que motivó su inmediata demora por infracción a la Ley 941-R (Código de Faltas).

Una vez trasladados a la sede policial, los efectivos comenzaron las tareas de identificación. Fue allí donde el hombre, identificado como Castro, de 30 años y con domicilio en Santa Lucía, intentó desviar la atención de los agentes aportando datos falsos. Sin embargo, la artimaña no prosperó.

Al verificar sus antecedentes reales a través del sistema informático policial, los uniformados constataron la verdadera razón de su nerviosismo: Castro registraba un pedido de captura activo por infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, con una declaración de rebeldía dispuesta por el Tercer Juzgado de Faltas.

Por si fuera poco, durante el palpado de seguridad de urgencia, los policías descubrieron que el sujeto escondía entre sus prendas un arma blanca de fabricación casera (tipo chuza), cuya tenencia no supo justificar en ningún momento. Debido a su intento de engaño, también se le labró una infracción al artículo 100 del código contravencional.

La suerte de su acompañante no fue distinta. La mujer, de apellido Torres, de 34 años y domiciliada en Chimbas, también quedó alojada en los calabozos policiales debido a la violenta agresión verbal y los insultos que dirigió hacia los efectivos durante el procedimiento.

Fuentes policiales confirmaron que ambos contraventores quedaron vinculados a un expediente contravencional por la presunta infracción a los artículos 108, 109, 113, 117, 118, 178 y 100 de la Ley 941-R.