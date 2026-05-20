Emilce, la perrita rescatada en el Túnel de Zonda: los obreros la cuidaron y hoy tiene una familia

Emilce, la perrita sanjuanina que se salvó de los peor gracias a un grupo de obreros, una fundación y una familia.

Lo que comenzó como una historia de abandono en una obra en construcción terminó convirtiéndose en un emotivo rescate colectivo. Emilce, una cachorra que apareció preñada en el campamento del Túnel de Zonda , fue cuidada durante meses por obreros y guardias hasta que, cuando la obra se paralizó y todos debían irse, el Hogar de Tránsito Felipe logró encontrarle una nueva familia, antes de que quedara completamente sola.

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Durante meses, Emilce encontró refugio entre máquinas, casillas y trabajadores. La perrita llegó sola a la zona donde se realizaban las obras del Túnel de Zonda y, poco a poco, se ganó el cariño de quienes trabajaban allí. Los obreros comenzaron a alimentarla, cuidarla y protegerla hasta convertirla en una compañera inseparable del campamento.

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Con el tiempo, la cachorra dio a luz a tres crías en el mismo predio de la obra. Lejos de mirar hacia otro lado, los trabajadores decidieron involucrarse aún más: cuidaron a los cachorros y, cuando crecieron lo suficiente, cada uno encontró hogar gracias a la solidaridad del propio personal.

“Era una cachorra muy compañera y buena vigiladora”, relató un obrero a Roberto, integrante del Hogar de Tránsito Felipe, quien viajó hasta el lugar para concretar el rescate. Según explicó, fueron los mismos trabajadores quienes dieron aviso y pidieron ayuda para realizar un control veterinario y evitar que el animal quedara abandonado tras el cierre del campamento.

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La situación se volvió urgente cuando la obra se paralizó y los empleados comenzaron a retirarse definitivamente del lugar. Emilce corría el riesgo de quedarse sola en medio de un predio vacío. Fue entonces cuando uno de los obreros decidió escribir al Hogar Felipe para pedir ayuda “con el corazón en la mano”.

Casi al mismo tiempo, una familia sanjuanina se había comunicado con la organización porque quería adoptar un perro joven y grande para sumar compañía a la mascota que ya tenían en casa. Para los rescatistas, la coincidencia pareció obra del destino.

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En un operativo contrarreloj, Roberto llegó hasta Zonda antes de que desmontaran completamente el campamento. Allí cargó a Emilce en la camioneta y la llevó directamente a conocer a la familia Bustos, quienes decidieron abrirle las puertas de su hogar y comenzar junto a ella una nueva etapa.

Ahora, la perrita atraviesa el proceso de adaptación a su nueva vida. Desde el Hogar Felipe explicaron que, una vez que se estabilice y se sienta segura en su nuevo entorno, avanzarán con su esterilización y el calendario de vacunación correspondiente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Emilce, la perrita rescatada en el Túnel de Zonda, hoy comienza una nueva vida gracias a la solidaridad de obreros, rescatistas y una familia sanjuanina que decidió adoptarla. La cachorra había sido abandonada en la obra y durante meses fue cuidada por trabajadores del campamento, quienes la alimentaron, protegieron y hasta encontraron hogar para sus tres cachorritos. Cuando la obra terminó y corría riesgo de quedar sola, el Hogar de Tránsito Felipe organizó un rescate contrarreloj que cambió su destino para siempre. Una historia de rescate animal, adopción responsable y empatía que emociona a San Juan. Más info en @tiempodesanjuan #rescateanimal #túneldezonda #sanjuan #perra #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Desde el Hogar de Tránsito Felipe agradecieron en las redes a los obreros que la cuidaron y a la familia adoptante por brindarle una segunda oportunidad. “Un final feliz que recién empieza”, resumieron desde la organización.

Queres colaborar con el Hogar pueden comunicarse al 264-5871089 ALIAS: hogartransitofelipe