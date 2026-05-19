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Tras la mudanza anunciada del ANSES al INV, qué pasará con el local de calle Tucumán

En ese lugar estaba localizado antiguamente el tradicional comercio Casa Lara. Ahora el salón fue adquirido por La Castellana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El local fue comprado por la firma La Castellana.&nbsp;

El local fue comprado por la firma La Castellana. 

El local donde está ubicado ANSES, en la calle Tucumán y la avenida Libertador, fue adquirido por la firma La Castellana. Antiguamente, el salón del mencionado comercio y en el que se encuentra la oficina gubernamental formaban parte de un mismo inmueble, y allí funcionaba el tradicional comercio de Casa Lara. Tras varios años, ambos espacios volverán a tener un solo dueño.

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Fuentes del sector inmobiliario confirmaron que el inmueble donde funciona ANSES, que pertenecía a una familia tradicional, fue vendido aproximadamente en diciembre de 2024.

Señalaron que los compradores son los dueños de La Castellana. Al adquirir esta parte, informaron que la propiedad vuelve a tener un solo dueño, ya que La Castellana ya había comprado el local de Ribeiro hace más de cinco años, el cual también formaba parte del clásico comercio Casa Lara.

En este sentido, los compradores estaban esperando a que finalizara el contrato de alquiler actual del local de ANSES para poder tomar posesión y usarlo ellos mismo.

De esta manera, el salón pasará a manos de la firma, aunque todavía no se sabe si ampliarán el actual negocio que está al lado o lo usarán para otros fines. Lo cierto es que un nuevo destino le depara a ese salón histórico.

ANSES y ARCA al INV

El Gobierno nacional oficializó a través de dos decretos reglamentarios el traslado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al edificio donde actualmente funciona el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), ubicado en Rivadavia 665 este, en Capital. De esta manera, San Juan tendrá un "superedificio" donde funcionarán los tres entes nacionales.

Las medidas fueron publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y establecen la cesión de distintos sectores del histórico inmueble para que allí operen oficinas administrativas de ambos organismos nacionales.

En el caso de ANSES, tal como adelantó Tiempo de San Juan, el Estado nacional desafectó un sector de aproximadamente 1.904 metros cuadrados que hasta ahora pertenecía al INV. Según la resolución, el espacio será destinado a la relocalización de dependencias administrativas del organismo previsional en la provincia. En mayo, este medio dio a conocer que la sede donde funciona actualmente, ubicado en Tucumán 100 norte, fue vendido al local Castellanas.

Por otra parte, ARCA, el organismo que reemplazó a la AFIP, ocupará el entrepiso y el segundo piso del edificio, unos 658 metros cuadrados en total. Allí funcionarán las divisiones de Fiscalización dependientes de la Dirección Regional San Juan.

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