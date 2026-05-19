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Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

El confuso episodio ocurrió mientras Leonardo Cobarrubia entrenaba junto a otros ciclistas por Avenida Libertador. “Vos no sabés quién soy yo”, fue una de las frases que se escuchó durante el fuerte cruce con un conductor que terminó huyendo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Momentos de máxima tensión se vivieron este lunes en plena Avenida Libertador, cuando el reconocido ciclista sanjuanino Leonardo “Leo” Cobarrubia quedó involucrado en un fuerte altercado con un automovilista mientras entrenaba junto a otros pedalistas.

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El confuso episodio ocurrió a plena luz del día y frente a varios testigos. Parte de la discusión quedó registrada en videos que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp, donde se observa un intercambio cargado de insultos, amenazas y desafíos entre el conductor y los ciclistas. “¿Yo me tengo que frenar por ustedes? Vos no seas atrevido. Ya me vas a querer provocar, cul…”, se escucha decir al automovilista en uno de los fragmentos difundidos.

La tensión aumentó segundos después, cuando el conductor volvió a increpar al grupo: “Desde allá te vengo tocando bocina, hacete a la orilla”, lanzó mientras discutía cara a cara con Cobarrubia y sus acompañantes.

En medio del cruce, uno de los ciclistas que acompañaba al deportista sanjuanino intentó defender la circulación del grupo y reclamó respeto en la vía pública. “Venimos bien nosotros. ¿Por qué no podés respetar?”, respondió. Por su parte, Cobarrubia también contestó en medio del intercambio verbal y dejó otra de las frases que marcó el episodio: “Vos no sabés quién soy yo”.

Según relataron testigos, en medio de la discusión el automovilista terminó golpeando en el rostro al ciclista sanjuanino, lo que hizo crecer aún más la tensión en plena vía pública.

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Minutos después llegó personal policial para intervenir en la situación. Sin embargo, antes de ser identificado, el conductor involucrado abandonó el lugar y huyó. Hasta el momento no trascendió si hubo una denuncia formal tras el episodio.

Cobarrubia es uno de los grandes referentes actuales del ciclismo sanjuanino y nacional. Tras competir durante años para el Sindicato de Empleados Públicos, actualmente integra la Fundación Diberboll y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Entre sus logros recientes se destaca la medalla de bronce conseguida en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 disputado en Colombia. Además, en 2025 se consagró campeón argentino de ruta y ganó de manera consecutiva las ediciones 2025 y 2026 de la tradicional Clásica Doble Difunta Correa.

El pedalero también sumó victorias de etapa en la Vuelta a Mendoza 2026 y en la Vuelta a San Juan 2025, consolidándose como una de las principales figuras del ciclismo argentino.

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