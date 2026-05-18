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Copa Libertadores

EN VIVO, Boca-Cruzeiro: horario, formaciones y por dónde verlo

El partido por la 5° fecha del Grupo D se disputará este martes desde las 21:30 en La Bombonera. El Xeneize necesita sumar para llegar con chances de clasificación a la última fecha dependiendo de sí mismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este martes desde las 21:30, Boca recibirá a Cruzeiro en La Bombonera por la 5° fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión irá por Fox Sports y Disney+ Premium.

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El equipo de Claudio Úbeda llega descansado a este duelo, ya que quedó eliminado del Torneo Apertura ante Huracán el pasado sábado 9 de mayo y no volvió a jugar. De todas maneras, tiene dos bajas muy sensibles para este encuentro trascendental, que podría definir gran parte de su futuro en la máxima competencia continental. El Xeneize se ubica 3° con 6 puntos, por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica, ambos con 7, y necesita sumar para no complicar sus chances de clasificación.

Una de las ausencias será la de Santiago Ascacíbar. El mediocampista vio la tarjeta roja ante Barcelona de Ecuador en la 4° jornada y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su reemplazante será Tomás Belmonte, que compartirá el mediocampo con Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

La otra baja importante es la de Adam Bareiro. El paraguayo sufrió una lesión muscular en el complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo ante Huracán y lo más probable es que vuelva recién después del Mundial.

Quien reemplazaría al centrodelantero es Milton Giménez. El ex Banfield había sufrido un golpe en el talón durante el entrenamiento del sábado que encendió las alarmas en Boca Predio. Sin embargo, los estudios arrojaron buenos resultados y respondió satisfactoriamente en la práctica de este lunes, por lo que integraría la dupla ofensiva junto a Miguel Merentiel. Cabe destacar que Edinson Cavani y Carlos Palacios quedaron afuera de la lista de convocados.

Por otro lado, Úbeda también hará una modificación en defensa respecto al equipo que enfrentó a Huracán. En aquel partido, Marcelo Weigandt salió reemplazado por Malcom Braida en el entretiempo y el cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento del ex San Lorenzo como lateral derecho, por lo que esta vez irá desde el arranque junto a Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. El arquero será Leandro Brey.

Por su parte, el conjunto dirigido por Artur Jorge viene de empatar 1-1 ante Palmeiras por el Brasileirao y sabe que, si gana en La Bombonera, quedará clasificado a los octavos de final. En Belo Horizonte, Cruzeiro derrotó 1-0 al Xeneize por la 3° fecha del Grupo D y llega con una baja importante: el ecuatoriano Keny Arroyo fue expulsado ante Universidad Católica y no podrá jugar este martes.

Qué necesita Boca ante Cruzeiro: los distintos escenarios

Boca todavía depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final, y cerrará la fase de grupos con dos partidos consecutivos como local: ante Cruzeiro este martes y frente a Universidad Católica el jueves 28 de mayo.

Si gana los dos partidos, el equipo de Claudio Úbeda clasificará a octavos de final y terminará como primero del grupo con 12 puntos, sin depender de otros resultados.

Si empata ante Cruzeiro y luego vence a Universidad Católica, también avanzará de ronda, aunque podría hacerlo en el 2° puesto, dependiendo de los demás resultados del grupo.

Si pierde ante Cruzeiro, quedará muy complicado. Incluso podría quedar eliminado esta misma fecha si Universidad Católica derrota a Barcelona de Guayaquil el jueves. En cambio, si el conjunto ecuatoriano gana o empata, Boca llegará con chances a la última jornada.

Formaciones, hora y TV

  • Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Luis Sinisterra, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
  • Hora: 21:30.
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
  • Estadio: La Bombonera.

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