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Partido decisivo

Boca mete mano para jugar una final ante Cruzeiro: Úbeda prepara tres cambios y define al reemplazante de Ascacíbar

El Xeneize se juega gran parte de su futuro en la Copa Libertadores el próximo martes en La Bombonera. Entre suspensiones, lesiones y bajos rendimientos, Claudio Úbeda ya perfila un equipo con varias modificaciones para enfrentar a Cruzeiro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca atraviesa horas decisivas. Después del duro golpe que significó la eliminación en el Torneo Apertura y con la presión al máximo en la Copa Libertadores, el equipo de Claudio Úbeda sabe que el partido del martes ante Cruzeiro será una verdadera final en La Bombonera.

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El entrenador comenzó a delinear el once titular y, aunque el ensayo formal recién será el sábado, en el cuerpo técnico ya tienen prácticamente definidos tres cambios respecto al último partido. Dos serán obligados y otro responderá a cuestiones futbolísticas.

La principal incógnita pasa por encontrar al reemplazante de Santiago Ascacíbar, expulsado ante Barcelona de Ecuador tras la dura infracción sobre Milton Céliz. El volante no podrá estar frente al conjunto brasileño y Úbeda analiza distintas alternativas para ocupar su lugar.

El principal candidato es Ander Herrera, que dejó atrás el desgarro grado II en el isquiotibial izquierdo sufrido en la previa del encuentro con Defensa y Justicia. El español ya trabaja con normalidad y aparece como la opción más firme para regresar al mediocampo.

De todos modos, no es la única variante en estudio. Otra posibilidad es el ingreso de Tomás Belmonte, quien le aportaría más equilibrio y recuperación a la mitad de la cancha. También surge una opción más ofensiva: Exequiel Zeballos.

Si finalmente juega el “Chango”, Boca podría modificar su estructura táctica y apostar a un esquema más agresivo, con un dibujo cercano al 4-3-3 o incluso un 4-4-2 flexible. En ese contexto, Zeballos se movería por el sector izquierdo, mientras Tomás Aranda tendría mayor libertad para cerrarse hacia el medio.

Además, hay otras dos variantes casi confirmadas. En ataque, Adam Bareiro quedó descartado por el doble desgarro sufrido ante Huracán y todo indica que Milton Giménez ocupará su lugar. Mientras tanto, Edinson Cavani volvió a entrenarse a la par del grupo y buscará al menos integrar la lista de convocados, aunque parece difícil que sea titular por la escasa continuidad que tuvo en 2026.

La tercera modificación estará en el lateral derecho. Marcelo Weigandt atraviesa un flojo presente y quedó muy apuntado tras la derrota frente al Globo. Por eso, Malcom Braida se perfila para quedarse con el puesto luego de haber ingresado en el entretiempo del último encuentro.

Boca llega tercero en el Grupo D con seis puntos, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, ambos con siete unidades. Por eso, el duelo del martes aparece como determinante: el Xeneize necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo y, si es posible, hacerlo por más de un gol para sacar ventaja pensando en una eventual igualdad de puntos.

Fuente: TyC Sports

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