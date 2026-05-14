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Fútbol sanjuanino

Todo lo que hay que saber de Desamparados-Colón, el duelo que definirá el clasificado al Regional Amateur

El partido decisivo se jugará este sábado en la cancha de Trinidad, con la presencia de ambas hinchadas. Desamparados, líder del Apertura, y Colón Junior, uno de los equipos de mejor presente del fútbol local, definirán a partido único el segundo cupo sanjuanino para el certamen nacional. Si empatan en los 90 minutos, la clasificación se resolverá por penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fútbol sanjuanino ya vive clima de definición. Sportivo Desamparados y Colón Junior disputarán este sábado una verdadera “Finalísima” por un lugar en el Torneo Regional Amateur 2026, en un encuentro que contará con la presencia de ambas parcialidades y que promete un gran marco en el estadio de Atlético Trinidad.

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El partido se jugará el próximo sábado 16 de mayo, desde las 16.30, en el estadio ubicado en el Barrio Atlético. La definición será a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La expectativa es enorme porque estará en juego el segundo cupo sanjuanino para el certamen nacional. El primero ya quedó en manos de Atlético Unión, que logró la clasificación tras consagrarse Supercampeón del fútbol local 2025.

Colón Junior accedió a esta definición luego de haber sido subcampeón del Torneo Apertura, mientras que Desamparados obtuvo ese mismo lugar en el Clausura. Ambos atraviesan un presente positivo en el campeonato doméstico: el Puyutano lidera actualmente el Apertura y aseguró su clasificación a los playoffs varias fechas atrás; el Merengue, en tanto, selló su boleto a la próxima instancia el último fin de semana y buscará coronar su gran momento con una victoria histórica.

Además, el encuentro se disputará en un contexto de cambios importantes para el fútbol del interior. El Consejo Federal avanza en una reestructuración que incluirá la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva categoría que funcionará como paso previo al Federal A.

Con este nuevo esquema, el Regional Amateur pasará a otorgar 16 ascensos, aumentando considerablemente las posibilidades de promoción para los clubes de todo el país y dándole aún más relevancia a esta definición sanjuanina.

Todos los detalles de la final

Partido

  • Sportivo Desamparados vs Colón Junior

Día y horario

  • Sábado 16 de mayo
  • 16.30 horas

Estadio

  • Atlético Trinidad

Ingresos

  • Hinchas de Desamparados: ingreso por calle República del Líbano
  • Hinchas de Colón Junior: ingreso por calle Pasteur

Sectores para Desamparados

  • Popular Sur
  • Platea Sur Oeste

Sectores para Colón Junior

  • Popular Norte
  • Platea Noroeste

Valor de las entradas

  • General: $10.000
  • Platea: $15.000

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el clasificado al Torneo Regional Amateur 2026 se definirá desde el punto penal.

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