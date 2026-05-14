Cruces, fechas y horarios: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

Con los cuatro clasificados ya definidos, la Liga Profesional confirmó este jueves los días y horarios de las dos semifinales del Torneo Apertura . Este fin de semana se conocerán los dos equipos que irán por el primer título del año, que saldrán de River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano .

El Millonario, envalentonado tras haberle ganado 2-0 con autoridad a Gimnasia en el Monumental, recibirá este sábado, desde las 19.30, a un Canalla que viene de eliminar a Racing en el alargue de un partido atravesado por el nerviosismo y las polémicas en el Gigante de Arroyito.

Un día después, el domingo a partir de las 17, el Bicho se cruzará en La Paternal con el Pirata. El equipo de Nicolás Diez sacó en cuartos de final a Huracán, tras jugar y batallar durante más de 120 minutos, mientras que el de Ricardo Zielinski sufrió menos la última fase: venció 2-0 a Unión en Barrio Alberdi.

Lo curioso es que los dos cruces de semifinales ya se habían dado en la tercera fecha de la fase inicial del Apertura. El 1° de febrero, River y Central se vieron las caras en Rosario y todo terminó en empate sin goles. Al día siguiente, Argentinos y Belgrano tampoco pasaron del 0-0 en el Estadio Diego Armando Maradona.

Las clasificaciones de Belgrano ante Unión, Argentinos Juniors frente a Huracán, Rosario Central contra Racing y River sobre Gimnasia dejaron una particular estadística que refleja la impredecibilidad del fútbol argentino: desde que comenzó este formato con dos torneos anuales llamados Apertura y Clausura no se repitió ningún semifinalista.

En el Apertura 2025, los cuatro equipos que alcanzaron la instancia previa a la final fueron Independiente, que pasó a Independiente Rivadavia y Boca; Huracán, que superó a Riestra y Rosario Central; San Lorenzo, que dejó afuera a Tigre y Argentinos Juniors; y Platense, que venció a Racing, River y finalmente se consagró campeón frente al Globo.

Al Clausura de ese mismo año llegaron Racing, que eliminó a River y Tigre; Boca, que avanzó contra Talleres y Argentinos; Gimnasia, que le ganó a Unión y Barracas Central; y Estudiantes, que superó a Rosario Central, Central Córdoba y alzó el título en Santiago del Estero superando a La Academia. Así las cosas, con los confirmados de esta edición, los 12 semifinalistas entre los tres torneos son equipos distintos.

Fuente: TyC Sport