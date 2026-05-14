jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Histórica presentación

Tres bombazos para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: quiénes actuarán

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial FIFA, artistas se subirán al escenario para un megaespectáculo durante el descanso de entretiempo.

Por Agencia NA
image

La FIFA confirmó una noticia de impactante rumbo al Mundial 2026. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, habrá un megaespectáculo durante el medio tiempo de la final del campeonato de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Lee además
cruces, fechas y horarios: asi se jugaran las semifinales del torneo apertura
Fútbol argentino

Cruces, fechas y horarios: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura
el regreso del puchi ontiveros a la competencia que lo marco a fuego: la adrenalina siempre estuvo ahi video
Acelerando otra vez

El regreso del "Puchi" Ontiveros a la competencia que lo marcó a fuego: "La adrenalina siempre estuvo ahí"

Los artistas elegidos para encabezar el espectáculo de medio tiempo son la barranquillera Shakira, la reina del pop, Madonna, y la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS. El encargado de producir la iniciativa es el líder de Coldplay, Chris Martin, en colaboración con producción de Global Citizen.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta nueva propuesta musical tiene un propósito de recaudar fondos para la fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

image

Chris Martin, impulsor de la idea, fue el encargado de anunciar los nombres de los artistas que se subirán al escenario durante la final del Mundial con un video que protagonizó con la presencia de los Muppets. En el clip, el cantante y Elmo nombraron a los artistas que mejor representan la "unidad".

"El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM llega al Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con las superestrellas @madonna , @shakira y @bts.bighitofficial comisariado por @coldplay Chris Martin!", escribieron en la cuenta oficial de FIFA.

"Una primera Copa Mundial de la FIFA, el Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 $ millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 USD de cada boleto vendido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM será donado al Fondo", explicaron sobre la idea detrás de la propuesta.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El duro mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing: "Cómo molesta..."

Diego Milito estalló contra la AFA tras la polémica eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

¿Scaloni durmió la siesta?: qué dijo Francisco Álvarez cuando le preguntaron por la prelista de la Selección

Uno por uno: los puntajes de los jugadores verdinegros en la eliminación ante Platense

El puntero Del Bono recibe a Picón para seguir prendido en la cima: así va la fecha 9 del ascenso sanjuanino

San Juan Rugby Club jugará Superliga de Hockey en Rosario

San Juan se prepara para vivir el Desafío Punta Negra

Desde Al-Attiyah y Carlos Sainz hasta los hermanos Benavides: las estrellas que tendrá el Desafío Ruta 40 en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El duro mensaje de Ángel Di María tras la victoria de Rosario Central sobre Racing.
Muy enojado

El duro mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing: "Cómo molesta..."

Por Agencia NA

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Te Puede Interesar

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Por Elizabeth Pérez
Emilio Achem, hombre de confianza de Marcelo Orrego.
Voz autorizada

Las reflexiones de Achem sobre el gabinete de Orrego: de la renuncia de Barboza al yogur fuera de la heladera

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño
En Campo Afuera

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño

La detección de 7 casos de varicela en una misma escuela de San Juan generó preocupación y llevó a la puesta en marcha de un protocolo especial de Salud.
Salud

Preocupación en una escuela sanjuanina: aislaron a 7 alumnos por un brote de varicela

Violencia de género en Santa Lucía. Imagen ilustrativa
CAVIG

Grave caso de violencia de género en Santa Lucía: le dio una golpiza a su pareja al frente de sus cuatro hijos