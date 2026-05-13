miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trail running

San Juan se prepara para vivir el Desafío Punta Negra

Con el aval de la International Trail Running Association y siendo carrera clasificatoria para el prestigioso circuito de trail running para el año 2026, el evento promete reunir a corredores de toda la región en un entorno natural único.

Por Redacción Tiempo de San Juan
814bb886-62c3-4186-a7d9-961c311be217

Del 22 al 24 de mayo de 2026, la provincia de San Juan volverá a latir al ritmo del trail running con la 14ª edición del Desafío Punta Negra, una competencia que ya se consolidó como una de las más importantes de Sudamérica. Con el aval de la International Trail Running Association y siendo carrera clasificatoria para el prestigioso circuito de trail running para el año 2026, el evento promete reunir a corredores de toda la región en un entorno natural único.

Lee además
desde al-attiyah y carlos sainz hasta los hermanos benavides: las estrellas que tendra el desafio ruta 40 en san juan
Rally de primera

Desde Al-Attiyah y Carlos Sainz hasta los hermanos Benavides: las estrellas que tendrá el Desafío Ruta 40 en San Juan
mundial 2026: cuanto dinero pueden recibir boca, river y otros clubes argentinos por ceder jugadores
Premio mundialista

Mundial 2026: cuánto dinero pueden recibir Boca, River y otros clubes argentinos por ceder jugadores

Bajo la organización de Adventure Pro, el desafío convoca a atletas de todos los niveles a vivir una experiencia que trasciende lo deportivo: “Somos más que kilómetros. Somos comunidad, historias compartidas y la pasión por el trail. El Desafío Punta Negra no se corre solo en la montaña, se corre dentro de cada uno. Lo que queda después de cruzar la meta es lo que nos une.”

El Gobierno de San Juan , a través de su política de fomento al deporte y el turismo, brinda un respaldo estratégico fundamental al Desafío Punta Negra. Este apoyo asegura una infraestructura de excelencia en el imponente escenario del perilago, la que es puesta a disposición de los corredores provenientes de diversos puntos del país.

La llegada de estos atletas es vital, ya que actúa como un motor de desarrollo económico para la provincia, dinamizando la hotelería y la gastronomía local mientras posiciona a San Juan como un destino de elite para este tipo de competencias.

Con epicentro en el imponente Dique Punta Negra , los circuitos ofrecerán una combinación perfecta de exigencia técnica, paisajes impactantes y emoción constante. Cerros desafiantes, filos intensos y vistas panorámicas acompañadas por el reflejo del sol sobre el espejo de agua serán parte del recorrido.

“San Juan es sinónimo de aventura. Custodiada por la Cordillera de los Andes, la Precordillera y las Sierras Pampeanas, nuestra provincia ofrece un escenario natural incomparable. El Dique Punta Negra es el corazón de este desafío. 300 días de sol al año garantizan la mejor experiencia, aunque la montaña siempre guarda sorpresas.”

Distancias para todos los niveles

El Desafío Punta Negra 2026 contará con una amplia variedad de distancias, pensadas para corredores de diferentes perfiles:

• Ultratrail: 100K y 70K

• Pro Marathon: 42K, 30K, 20K, 12K y 5K

• Kids: modalidad participativa para los más pequeños

Información clave para corredores

Durante el mes de mayo, las condiciones climáticas en San Juan presentan temperaturas que oscilan entre los 5° y 21°, con baja probabilidad de lluvias. Desde la organización recomiendan asistir con indumentaria técnica de trail, protección solar y lentes de sol.

La Expo Desafío y el retiro de kits se realizarán en el Camping Cerro Blanco, punto estratégico para los participantes.

Inscripciones abiertas

Los interesados en ser parte de esta experiencia ya pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://esfuerzodeportivo.com/desafiopuntanegra2026

El Desafío Punta Negra no es solo una carrera: es una invitación a superarse, a conectar con la naturaleza y a formar parte de una comunidad que crece año tras año en el corazón de San Juan.

Seguí leyendo

Carlos Tevez puso fin a su aventura en Talleres tras la eliminación en el clásico cordobés

¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

Piratazo en el Alberdi: Belgrano le ganó al Tatengue y es el primer semifinalista

Ex jugador y loco por San Lorenzo: quien era el hombre que murió electrocutado en Ullum

El Ejército Argentino realizará ejercicios de tiro en Marquesado

Boca: Edinson Cavani recibió el alta y podría ir al banco ante Cruzeiro en la Libertadores

El rugby, la amistad y un sueño histórico: la intimidad de Universitario tras ganar el clásico

Los detalles de la mansión de Neymar en Brasil: museo de camisetas, cuarto Disney y una increíble colección

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿un salvavidas para el bohemio? el dinero que podria ingresar por alan cantero desde peru
Reclamo internacional

¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones
Justicia Federal

Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones

Te Puede Interesar

Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo: el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital
Caso resonante

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei
Conociendo a nuestros legisladores

Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan
Gobierno

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan

Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico.  
Reclamos históricos

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta