Carlos Tevez puso fin a su aventura en Talleres tras la eliminación en el clásico cordobés

Talleres de Córdoba comunicó que no le renovará el contrato de director técnico a Carlos Tevez tras la eliminación ante Belgrano en el clásico cordobés por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución…El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025”, escribió la ´T´ en un comunicado.