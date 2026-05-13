miércoles 13 de mayo 2026
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El sanjuanino Álvarez, protagonista de una noche mágica en La Paternal: Argentinos, a semis

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El Bicho se impuso 1-0 frente a Huracán, en el duelo de cuartos del Torneo Apertura. Molina apareció por el segundo palo y acomodó de cabeza el único tanto del partido, para dar el paso a la siguiente ronda. Chocará con Belgrano en busca de la final.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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En un encuentro que necesitó del tiempo extra para definirse, Argentinos Juniors se hizo fuerte ante Huracán y, de la mano de un gol de Tomás Molina, se impuso por 1-0 y avanzó así a las semifinales del Torneo Apertura, instancia en la que enfrentará a Belgrano, en condición de local.

Si bien en el tiempo regular el Globo tuvo la más clara en los pies de Jordy Caicedo, con una acción que derivó en que el arquero del Bicho, Brayan Cortés, termine sacando la pelota en la línea en dos tiempos, lo cierto es que el trámite fue muy igualado. Así, los dos equipos necesitaron del tiempo extra para definir al ganador.

Fue en el primer tiempo del alargue cuando, a los seis minutos y de cabeza, Molina cumplió con la ley del ex y marcó el 1-0 que sería definitivo en el resultado.

De esta manera, el Globo quedó eliminado y el Bicho enfrentará ahora, en condición de local, a Belgrano en las semifinales. Para dicho encuentro, resta la confirmación de AFA para conocer el día y horario exactos, entre el sábado y domingo próximos.

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