en vivo Liga Profesional El sanjuanino Álvarez, protagonista de una noche mágica en La Paternal: Argentinos, a semis

El Bicho se impuso 1-0 frente a Huracán, en el duelo de cuartos del Torneo Apertura. Molina apareció por el segundo palo y acomodó de cabeza el único tanto del partido, para dar el paso a la siguiente ronda. Chocará con Belgrano en busca de la final.