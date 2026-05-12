martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historias

Nancy, 44 años al servicio de la Justicia: "Si no hubiera tenido a Dios, no hubiese soportado estar ahí"

Ingresó al Estado en 1982, pasó por Casa de Gobierno y dedicó más de tres décadas al Poder Judicial. En su recorrido enfrentó casos de extrema vulnerabilidad, acompañó a internos penitenciarios y encontró en la fe la fuerza para seguir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (4)

Nancy Peñaloza pasó casi 44 años dentro de la administración pública sanjuanina. Empezó antes del regreso de la democracia, trabajó en Casa de Gobierno durante la gestión de Leopoldo Bravo y luego fue parte del Poder Judicial durante más de tres décadas. Su historia está atravesada por oficinas improvisadas, expedientes difíciles, niños vulnerables, internos penitenciarios y una convicción que repite como sostén: la fe.

Lee además
como seran las actividades del ministro de justicia nacional en la junta federal de cortes en san juan
Adelanto de Tiempo Streaming

Cómo serán las actividades del Ministro de Justicia nacional en la Junta Federal de Cortes en San Juan
giro en el conflicto minero: el gobierno de la rioja y la empresa vicuna pidieron juntos a la justicia levantar la restriccion al yacimiento
Tironeo

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento

“Yo me iba todas las mañanas a Casa de Gobierno a las 6:30. Después nos buscaban porque no teníamos dinero para el colectivo”, recuerda sobre 1982, cuando buscaba ingresar al Estado junto a su hermana. Durante meses hicieron filas y llenaron planillas hasta que finalmente, en noviembre, salieron los nombramientos.

Su primer destino fue la Dirección de Agricultura y Ganadería, en el edificio de 9 de Julio. “Mi primera jefa fue mi hermana”, cuenta entre risas. Más adelante, con la reestructuración del área tras las elecciones de 1983, pasó a desempeñarse en la órbita de la Secretaría General de la Gobernación.

En 1986, tras la salida de Leopoldo Bravo para competir en elecciones legislativas, asumió como gobernador Jorge Raúl Ruiz Aguilar. Fue entonces cuando Nancy quedó como secretaria del doctor Carlos Arrabal, secretario general de la Gobernación.

Pero el gran cambio llegó en 1988, cuando desembarcó en el Poder Judicial. El entonces presidente de la Corte, José Luis García Castrillón, le preguntó dónde quería trabajar. “Le dije: ‘Donde no haya gente ni teléfonos’”, recuerda. Sin embargo, terminó en la Defensoría de Menores, justo el día en que comenzaba a funcionar.

Ahí conoció de cerca algunas de las historias más duras de la provincia. “Empezaron a verse chicos en las esquinas con la bolsita con Poxyran. Yo me sentía muy mal. Había chicos que no podían comer, casos terribles. No podía dormir”, relata.

Una compañera le advirtió que si no soportaba ese trabajo iba a tener que pedir traslado. Pero eligió quedarse. “Le pedí a Dios fortaleza”, dice. Y siguió.

Durante 20 años trabajó en el fuero de menores, atravesando también el crecimiento de las denuncias por abuso y situaciones de violencia intrafamiliar. Después pasó a la Defensoría Penal y más adelante a la Defensoría de Ejecución Penal, donde terminó su carrera acompañando causas del viejo sistema judicial.

En esos años también construyó un vínculo cercano con personas privadas de la libertad. “Muchas veces terminé llorando con ellos. Uno conversa con los internos y muchos te dicen cosas muy fuertes”, cuenta.

Para Nancy, la clave para atravesar décadas de historias difíciles estuvo siempre en la fe. “El único que te sostiene en lugares así es Dios. Si no hubiera tenido a Dios, no hubiese soportado estar ahí”, asegura.

Temas
Seguí leyendo

De la bici y el handy a las redes: quién es el periodista que informa desde Caucete hacia toda la provincia

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como seran las actividades del ministro de justicia nacional en la junta federal de cortes en san juan
Adelanto de Tiempo Streaming

Cómo serán las actividades del Ministro de Justicia nacional en la Junta Federal de Cortes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo
Revuelo en un edificio

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.
Prevención

Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Te Puede Interesar

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Por Walter Vilca
Miércoles fresco y con nubosidad en San Juan: la máxima llegará a los 22°C
SMN

Miércoles fresco y con nubosidad en San Juan: la máxima llegará a los 22°C

Por irregularidades en el pago a empleados judiciales, pidieron intervención de la Corte de Justicia
Reunión clave

Por irregularidades en el pago a empleados judiciales, pidieron intervención de la Corte de Justicia

Nancy, 44 años al servicio de la Justicia: Si no hubiera tenido a Dios, no hubiese soportado estar ahí
Historias

Nancy, 44 años al servicio de la Justicia: "Si no hubiera tenido a Dios, no hubiese soportado estar ahí"

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior
Recital

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior