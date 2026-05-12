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El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad

El robo se produjo el fin de semana último en una oficina que funciona sobre calle Rivadavia, cerca del Centro Cívico. Robaron radios, cargadores y otros costosos aparatos, según fuentes policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Sin ejercer violencia ni despertar sospechas, uno o más delincuentes dieron un golpe insólito en pleno centro sanjuanino. Entraron a robar a las oficinas de una empresa de seguridad y se llevaron equipos de comunicación valuados en unos 30.000 dólares, según fuentes policiales. Traducido a moneda nacional, serían alrededor de 42.000.000 de pesos.

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El caso se conoció este lunes, aunque el robo habría ocurrido el viernes por la noche en un inmueble ubicado sobre calle Rivadavia, entre España y Salta, en Capital, señalaron en la Policía. Las fuentes indicaron que la agencia de seguridad sería VIP y pertenece a Hugo Castro, hijo de un exsubjefe de la Policía de San Juan.

Castro realizó la denuncia en la Comisaría 4ta y aseguró que no hubo violencia. Al parecer, todavía no sabe cómo ingresaron al local de su agencia y sustrajeron un baúl o caja metálica donde guardaba los equipos de comunicación. Según describieron, el empresario denunció el robo de 20 radios portátiles marca Motorola, 10 intercomunicadores manos libres, 6 micrófonos de palma, además de cargadores, transformadores y otros accesorios.

El damnificado también habría señalado que todos esos equipos están valuados en unos 30.000 dólares. En principio, Castro fue entrevistado por los policías, pero la investigación quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora intenta determinar cómo ingresaron al lugar y revisa cámaras de seguridad de la zona.

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