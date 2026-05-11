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Gustavo Fernández en Paren: las matemáticas con LLA para ganarle al peronismo, el viaje minero que "ya empezó" y los 3.500 empleos directos

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, analizó el escenario político y económico en Paren las Rotativas tras la Expo San Juan Minera, habló de una posible alianza con La Libertad Avanza, defendió el rumbo minero de la provincia y aseguró que la actividad ya genera 3.500 empleos directos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, pasó por Paren las Rotativas, el programa de Tiempo de San Juan en Tiempo Streaming, a días después del cierre de la Expo San Juan Minera, que tuvo fuerte presencia de funcionarios nacionales y puso a la provincia en el centro de la agenda política y productiva de la Argentina.

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La feria dejó una foto política de alto impacto: la visita de Karina Milei junto a dirigentes nacionales como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además del ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quienes compartieron actividades con el gobernador Marcelo Orrego.

En ese contexto, Fernández habló de la relación política entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza (LLA), y dejó una definición que rápidamente se leyó en clave electoral rumbo al 2027. Al ser consultado por una posible alianza, sostuvo que “al kirchnerismo es muy difícil ganarle divididos”, y planteó que dentro del frente existe la idea de construir mayorías amplias para competir en el escenario nacional.

Sin confirmar acuerdos formales, el ministro admitió que se trata de una discusión abierta dentro del espacio oficialista sanjuanino, donde se evalúan estrategias de cara a los próximos turnos electorales y a la relación con el gobierno nacional.

Fernández también se refirió al vínculo con Nación y aseguró que la relación “no es nueva” y que existe una dinámica de trabajo habitual con distintos funcionarios. Señaló que la presencia de dirigentes nacionales en la feria minera no fue un hecho aislado, sino parte de un contacto que se viene dando en distintos niveles de gestión.

En el plano productivo, el ministro volvió a poner el foco en la minería y utilizó una metáfora para describir el momento que atraviesa la provincia. Dijo que “San Juan ya empezó el viaje”, en referencia al desarrollo de la actividad, aunque aclaró que aún no se ven los resultados finales y que el proceso está en una etapa inicial.

En ese sentido, destacó que la provincia pasó de tener entre 2.700 y 2.800 empleos directos vinculados a la minería al inicio de la gestión a unos 3.500 en la actualidad, una cifra que —según explicó— se multiplica en la cadena de contratistas y servicios asociados. También mencionó el avance de proyectos como Vicuña, la continuidad de emprendimientos que estaban en duda y la instalación de nuevas empresas vinculadas al sector.

Fernández planteó que la minería ya genera movimiento concreto en la provincia, con inversiones en marcha, capacitación de personal y expansión de servicios técnicos, aunque advirtió que el impacto pleno todavía está por venir.

En paralelo, reconoció que la situación económica nacional golpea a distintos sectores productivos, especialmente a la industria vinculada al consumo interno, pero defendió el rumbo general de la política económica y destacó que San Juan intenta sostener el empleo privado y la actividad en un contexto complejo.

También señaló diferencias con algunas decisiones del Gobierno nacional, al tiempo que valoró medidas provinciales como la continuidad de la obra pública, el boleto escolar gratuito y líneas de financiamiento para empresas locales. Según dijo, el desafío es sostener el equilibrio entre el acompañamiento a Nación y la defensa de la actividad productiva en la provincia.

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