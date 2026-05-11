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Cruce

Llaryora criticó los recortes de Milei en Educación, y anunció un fondo para las técnicas

El gobernador de Córdoba cuestionó la reducción de fondos nacionales para la educación técnica y sostuvo que “destruir, desfinanciar o asfixiar” a estas instituciones implica “sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional”.

Por Agencia NA
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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un fondo provincial de $2.000 millones para fortalecer las escuelas técnicas y cuestionó el recorte de recursos nacionales destinados a estas instituciones educativas.

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“Destruir, desfinanciar o asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional”, afirmó el mandatario durante un acto realizado en la ciudad de San Francisco.

La decisión provincial se conoció luego de que el Gobierno nacional dispusiera una reducción de los aportes destinados a la educación técnica, que en Córdoba rondarán los $400 millones, cifra que representa un recorte promedio del 40%, de acuerdo con datos oficiales.

En ese contexto, la Provincia resolvió quintuplicar los fondos enviados por Nación para garantizar el funcionamiento de las instituciones y sostener la formación técnica y profesional de los estudiantes.

“Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas, porque son la base de la creación de talentos para nuestras industrias”, sostuvo Llaryora, quien además vinculó la educación técnica con el desarrollo productivo y la generación de empleo.

El gobernador también comparó la situación actual con el escenario económico previo a la crisis de 2001 y reivindicó el rol de los docentes técnicos que resistieron cierres de escuelas durante aquella etapa.

Actualmente, Córdoba cuenta con una red de 953 instituciones secundarias y 131 anexos, con una matrícula de 350.000 estudiantes. Entre ellas, funcionan 252 escuelas técnicas, además de establecimientos ProA y secundarios con formación profesional.

Durante el acto, realizado en el IPET N°50 Ingeniero Emilio F. Olmos, donde cursó sus estudios el propio mandatario, también se entregaron 415 netbooks a escuelas de distintos niveles y modalidades de San Francisco a través del programa Tecno Presente.

El ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, destacó que la inversión “se enmarca en un momento histórico para la educación técnico-profesional” y aseguró que Córdoba “mira para adelante con infraestructura e inversión académica”.

Por su parte, representantes municipales y gremiales respaldaron la medida provincial y reclamaron la restitución del financiamiento nacional para las escuelas técnicas.

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