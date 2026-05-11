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Decisión

Ante las críticas por desfinanciamiento, el Gobierno avanza en la creación de una comisión de hospitales universitarios

La comisión estará integrada por todos los rectores de las casas de estudio que tengan a su cargo hospitales.

Por Agencia NA
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En la previa a una nueva marcha universitaria, el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello confirmó que trabaja en la creación de una comisión de hospitales universitarios.

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Se trata de un órgano que estará integrado por todos los rectores de las casas de estudio que tengan a su cargo hospitales. El proyecto va a acompañado de un anticipo: pase lo que pase, el Gobierno no va a dar marcha atrás en sus políticas para las casas de estudio, más allá de los reclamos de la comunidad.

En una entrevista que brindaron a medios de comunicación, la ministra dejó en claro que la administración libertaria no busca “destruir la universidad pública” sino auditar sus fondos para que sean más eficientes.

“Lo que nosotros queremos es hacer más eficiente, más inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad, algo distinto a lo que se hizo hasta el momento”, graficó la funcionaria.

Junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, plantearon que encontraron casas de estudio que tienen más personal jerárquico que alumnos. Y que muchos rectores provienen del ámbito político y responden a intereses partidarios antes que a intereses propios de las instituciones educativas que conducen.

En ese marco, la idea del oficialismo pasa por aplicar un criterio a partir de la creación de un consejo con foco en los hospitales universitarios, luego de que la Universidad de Buenos Aires denuncie que la gestión Javier Milei no transfirió partidas para las entidades de salud.

“Ante la UBA pedía plata y por lobby político se definía, casi e 70% en ese rubro iba para esa institución. Nosotros vamos a aplicar nuestro criterio junto con otros rectores. Vamos a colocar pautas con los rectores de la Universidad de Cuyo, Córdoba, La Plata, Chaco, Santiago del Estero que estaba recibiendo 0 pesos”, comentó Álvarez.

Puso como ejemplo a una provincia con casa de estudio superior, “Chaco que tiene un hospital, muy importante para la región” y que debe tener financiamiento estatal. Para el profesor, la universidad de la Ciudad solo busca quedarse con la mayoría del dinero en detrimento de las otras casas de estudio.

Álvarez sostuvo: “La UBA te manda una hojita que dice dame plata. Los otros rectores envían seis hojas con un detalle de todos los ítems en los que van a gastar fondos”. En relación a la marcha de este martes, los dos integrantes de la cartera plantearon que se trata de una movilización por intereses políticos. Y que, en este contexto, el oficialismo no va a cambiar su política.

“Mañana van a estar actores que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria, como la CGT. O partidos políticos: el gobernador Axel Kicillof se fotografió con algunos rectores”, ejemplificó “el profesor”. Una idea que fue asentida por Pettovello, quien remarcó que la Ley de Financiamiento Universitario no se puede cumplir porque quiebra al Estadio nacional.

En ese sentido, Álvarez dijo que habló los gremios. En esas conversaciones, comentó que reconoció que existe un atrasado salarial con los trabajadores docentes y no docntes pero los dirigentes sindicales se niegan a aceptar lo que ofertó el Poder Ejecutivo, plasmado en el último proyecto de ley para financiar la educación superior. “Entre nada y medio vaso de agua, que fue lo ofrecimos para después seguir discutiendo, prefieren nada”, lamentó.

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