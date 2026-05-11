El Gobierno anunció licitación de más de 2.500 km de rutas nacionales con "100% de inversión privada"

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio hoy a conocer cuáles serán los nuevos tramos que se licitarán de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, a través de inversión privada, tendiente a mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se realizó este lunes la apertura de sobres para la licitación de los tramos.

Fue el propio funcionario del Gobierno de Javier Milei anunció que la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones “abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en donde se mejorarán la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.”

A su vez, sumó que se presentaron, en total, 17 oferentes para realizar las obras en los siguientes tramos:

Tramo Mediterráneo

672 km sobre las RN 7 y 35.

Tramo Puntano

720 km sobre las RN 8, 36, 193 y A-005.

Tramo Portuario Norte

528 km sobre las RN 9, 33 y A-008.

Tramo Portuario Sur

636 km sobre las RN 9 y 188.

Al respecto, Caputo cerró: “Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”, para cerrar que será “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”.

La construcción es un sector clave para el repunte de la economía y durante su participación en Expo EFI, Caputo había sentenciado que se vienen los mejores 18 meses y que sectores que venían rezagados mostrarán recuperación, entre ellos éste.

“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más”, dijo el funcionario en aquella ocasión.