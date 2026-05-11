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Polémica

Monseñor Colombo: "La clase media sufre un empobrecimiento consistente y constante"

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza dijo que en los temas humanitarios “hay que correrse de la grieta”.

Por Agencia NA
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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, afirmó este lunes que la clase media está sometida en los últimos años a “un empobrecimiento constante” y pidió abrir un diálogo entre todos los sectores para resolver los problemas del país.

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Colombo afirmó que quienes antes eran “benefactores” en las colectas de la Iglesia “hoy son los que nos piden una mano para completar una cuota o para terminar de pagar alguna deuda”, según explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

El arzobispo de Mendoza también remarcó “el caso de los jubilados”, que “nunca estuvieron holgadamente, pero podían permitirse algún ahorrito para algún gasto de emergencia y hoy tienen que optar entre el remedio o la comida”.

El prelado sostuvo que esos son los datos preocupantes que la CEA recoge en los encuentros entre obispos de todo el país y que “arrojan estos resultados que afligen realmente a tantas familias y que son, en los datos concretos de la realidad”.

Una democracia real requiere de diálogo constante, concreto, permanente”, dijo el titular de la CEA y lamentó que “a veces el diálogo es visto como una solución de emergencia cuando se nos fue de las manos algo”.

Además, subrayó que frente a problemas como la pobreza debe haber un intercambio de ideas “entre todos los sectores, aún entre oficialismo y oposición, porque lo que nos interesa es la gente y el bien común”.

Lo peor es mirar para otro lado o negar el problema. Afrontarlo significa ponernos de acuerdo y cada uno desde su lugar ofrecer nuestra colaboración”, subrayó.

Colombo dijo finalmente que es necesario “correrse de la grieta en estos temas humanos”, y aseveró que frente a lo acuciante de la pobreza “no hay que esperar las elecciones ni hay que esperar a tener el panorama caído totalmente”.

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