Monseñor Colombo: "La clase media sufre un empobrecimiento consistente y constante"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo , afirmó este lunes que la clase media está sometida en los últimos años a “ un empobrecimiento constante ” y pidió abrir un diálogo entre todos los sectores para resolver los problemas del país.

Colombo afirmó que quienes antes eran “benefactores” en las colectas de la Iglesia “hoy son los que nos piden una mano para completar una cuota o para terminar de pagar alguna deuda”, según explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

El arzobispo de Mendoza también remarcó “el caso de los jubilados”, que “nunca estuvieron holgadamente, pero podían permitirse algún ahorrito para algún gasto de emergencia y hoy tienen que optar entre el remedio o la comida”.

El prelado sostuvo que esos son los datos preocupantes que la CEA recoge en los encuentros entre obispos de todo el país y que “arrojan estos resultados que afligen realmente a tantas familias y que son, en los datos concretos de la realidad”.

“Una democracia real requiere de diálogo constante, concreto, permanente”, dijo el titular de la CEA y lamentó que “a veces el diálogo es visto como una solución de emergencia cuando se nos fue de las manos algo”.

Además, subrayó que frente a problemas como la pobreza debe haber un intercambio de ideas “entre todos los sectores, aún entre oficialismo y oposición, porque lo que nos interesa es la gente y el bien común”.

“Lo peor es mirar para otro lado o negar el problema. Afrontarlo significa ponernos de acuerdo y cada uno desde su lugar ofrecer nuestra colaboración”, subrayó.

Colombo dijo finalmente que es necesario “correrse de la grieta en estos temas humanos”, y aseveró que frente a lo acuciante de la pobreza “no hay que esperar las elecciones ni hay que esperar a tener el panorama caído totalmente”.