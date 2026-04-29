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Datos

Venta de combustibles: el consumo cayó 1,8% en marzo

Según un informe de una consultora privada, el volumen total comercializado fue de 1,39 millones de metros cúbicos.

Por Agencia NA
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Las ventas de combustible en marzo totalizaron 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, que representa una caída del 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Con estos resultados, el acumulado del primer trimestre de 2026 muestra un retroceso del 1,1% respecto al mismo período de 2025.

En marzo, el sector de las naftas registró un descenso del 2,4%, mientras que el gasoil tuvo una baja del 1,1%.

Dentro de los tipos de productos, la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común bajó 5,8%.

Estas disminuciones no fueron compensadas por los incrementos en los segmentos premium, donde la nafta premium subió 2,7% y el gasoil premium creció 6,4%.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Energía, "es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil".

El reporte añade que este fenómeno "podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos".

En términos mensuales, se observó un alza del 7,3% respecto a febrero, pero los especialistas advierten que "este incremento se explica fundamentalmente por la mayor cantidad de días del mes".

Al realizar el cálculo sobre ventas promedio diarias, el resultado arroja una caída real del 3,1% mensual.

Respecto a las empresas del sector, YPF mantuvo el liderazgo con el 55,4% del mercado y fue la única con variación interanual positiva (+1,0%).

Shell ocupó el segundo lugar con el 22,9% de participación y una caída del 3,8%, seguida por Axion con el 12,4% de las ventas y una baja del 0,8%.

A nivel geográfico, solo siete provincias presentaron subas interanuales, lideradas por La Pampa (2,8%), San Juan (2,5%) y Río Negro (2,2%).

Por el contrario, 17 distritos registraron caídas, siendo las más profundas las de Tucumán (-18,3%), La Rioja (-13,0%) y Salta (-12,1%).

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