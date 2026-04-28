Cortan el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias en el AMBA: ¿Qué pasará en el resto del país?

Las distribuidoras de gas suspendieron el suministro a estaciones de servicio e industrias ante las bajas temperaturas y para atender la demanda domiciliaria.

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El corte solo afecta a los servicios interrumpibles. Si bien Argentina se está preparando para comenzar a exportar gas, a la fecha aún no está construida la red de infraestructura necesaria para atender los picos de demanda.

Las temperaturas cayeron por debajo de lo habitual para el fin de abril lo que incrementó la demanda de hogares y las empresas distribuidoras se vieron obligadas a tomar esta decisión.

La falta de infraestructura es un tema central dado que la semana pasada el Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás en su intención de licitar la compra de 25 barcos regasificadores para atender la demanda del invierno.

¿Quién tomó la decisión de cortar el suministro de gas a industrias y estaciones de servicio?

La medida comenzó a regir desde las seis de la mañana de este martes “hasta nuevo aviso”. Es decir que no hay fecha de reactivación de gas para estos dos sectores.

En consecuencia, las dos distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que llevaron adelante la decisión fueron: Naturgy Ban SA y Metrogas SA. Ambas dieron la orden de restringir las ventas de GNC hasta el firme contratado y hasta nuevo aviso. Es decir, está cortado el servicio interrumpible.

Tanto industria como estaciones de servicios se ven afectados por la medida para, en el primer caso, producir y en el segundo, los medios de transporte como taxis y autos de aplicación se ven afectados ya que muchos utilizan el gas para abaratar costos en el trabajo diario y constante de traslado de usuarios.

Consecuencias de no acatar la medida

En este contexto donde se prioriza el gas se prioriza para hogares en jornadas de avance de bajas temperaturas, vender por encima del firme implica abonar una multa del valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico vendido en exceso.

Qué pasará en el interior

En consonancia con la situación planteada en el AMBA, las otras distribuidoras del país pueden tomar idénticas medidas.