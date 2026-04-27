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"La ELA se lleva mi cuerpo": Bullrich denunció que no puede acceder a sus fondos por una falla de reconocimiento facial

El ex senador contó que la enfermedad modificó sus rasgos y que una plataforma financiera digital dejó de identificarlo. Tras la repercusión, la empresa respondió y prometió una solución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ex senador nacional Esteban Bullrich hizo público un fuerte reclamo contra la plataforma Binance, al denunciar que no puede acceder a sus fondos desde hace cinco meses debido a un problema con el sistema de reconocimiento facial.

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A través de un mensaje difundido en la red social X, el ex legislador explicó que el avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica alteró sus rasgos faciales, lo que impide que la herramienta de validación de identidad de la empresa lo reconozca. “La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, expresó, en un descargo que rápidamente generó repercusión.

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Bullrich sostuvo que intentó resolver la situación por canales formales, pero aseguró que durante meses no obtuvo respuestas efectivas. En ese contexto, cuestionó a la compañía por no ofrecer alternativas accesibles para personas con discapacidad y por tratar la accesibilidad “como algo opcional”.

Tras la viralización del caso, la empresa respondió públicamente y aseguró que ya se encontraba trabajando para resolver el inconveniente. “Te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para solucionarlo”, señalaron desde la plataforma, que además reconoció que se trata de una falla de accesibilidad que debe ser corregida.

Bullrich fue diagnosticado con ELA en 2021 y desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles en la concientización sobre esta enfermedad, así como en la promoción de políticas que mejoren la inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios. Con el tiempo, provoca debilidad muscular, dificultades para hablar, moverse y respirar. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que permiten aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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