Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

El pasado viernes, el empresario local, identificado como Gabriel Balmaceda, quedó imputado por el delito de estafa en perjuicio de seis sanjuaninos. En la misma jornada, la jueza de Garantías Flavia Allende dictó la prisión preventiva, tal como lo solicitaron el fiscal Duilio Ejarque y la auxiliar Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

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Según trascendió en la audiencia, el acusado -dueño de diferentes comercios en la provincia- contactaba a particulares para comprar sus vehículos y les pagaba con cheques falsos.

Durante el último trimestre (entre enero y marzo de 2026), seis damnificados radicaron denuncias por un idéntico modus operandi, señalando en todos los casos a Balmaceda como el autor.

Mediante esta maniobra, el sujeto se apoderó de seis unidades, cuyo paradero actual se desconoce. Los investigadores sospechan que el implicado podría haberlas revendido a terceros. Debido a estas transacciones, el monto del fraude alcanzaría los $20.000.000.

Tras la resolución judicial, Balmaceda fue trasladado al penal de Chimbas, donde permanecerá mientras la investigación continúa su curso.