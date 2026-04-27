lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Seis personas denunciaron al sospechoso, y el perjuicio económico ascendería a unos 20.000.000 de pesos. La jueza Flavia Allende le dictó la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El pasado viernes, el empresario local, identificado como Gabriel Balmaceda, quedó imputado por el delito de estafa en perjuicio de seis sanjuaninos. En la misma jornada, la jueza de Garantías Flavia Allende dictó la prisión preventiva, tal como lo solicitaron el fiscal Duilio Ejarque y la auxiliar Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Lee además
extraditaron desde chile a un reconocido empresario sanjuanino acusado de abuso sexual
Caso resonante

Extraditaron desde Chile a un reconocido empresario sanjuanino acusado de abuso sexual
la mentira que hundio al tercer sospechoso por el crimen de jose yanez: un video lo dejo en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Según trascendió en la audiencia, el acusado -dueño de diferentes comercios en la provincia- contactaba a particulares para comprar sus vehículos y les pagaba con cheques falsos.

Durante el último trimestre (entre enero y marzo de 2026), seis damnificados radicaron denuncias por un idéntico modus operandi, señalando en todos los casos a Balmaceda como el autor.

Mediante esta maniobra, el sujeto se apoderó de seis unidades, cuyo paradero actual se desconoce. Los investigadores sospechan que el implicado podría haberlas revendido a terceros. Debido a estas transacciones, el monto del fraude alcanzaría los $20.000.000.

Tras la resolución judicial, Balmaceda fue trasladado al penal de Chimbas, donde permanecerá mientras la investigación continúa su curso.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer terminó muy golpeada en la cabeza tras el brutal ataque por parte de su ex en Pocito

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa

Violento choque en Albardón: un motociclista embistió de atrás a dos bicicletas, hay cuatro heridos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Huyeron ante la Policía y dejaron dos televisores tirados en un canal

Crimen de José Yáñez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a Dios y un "laburante de toda la vida"

Violento choque en Pocito: un joven perdió el control y se estrelló contra un árbol

Desde el aire: las imágenes del incendio en el PTA que generó alarma

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmo y fotografio abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Las Lagunas de Guanacache se encuentra en la parte disputada con San Luis.
Tema pendiente

El límite que nadie define: el conflicto latente entre San Juan y San Luis

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Te Puede Interesar

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Por Redacción Tiempo de San Juan
La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina
Manual

La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo
Alerta

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo

Previo a la llegada del invierno, revisan la conexión de gas y los artefactos en las escuelas sanjuaninas.
Prevención

Revisan la conexión de gas en 295 escuelas de San Juan previo a la llegada del invierno: cómo es la tarea