Iban armados y con droga: tres detenidos tras un control policial en Caucete

Un procedimiento policial en Caucete terminó con tres hombres detenidos y el secuestro de armas, municiones y droga. El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Este en la intersección de calles Juan José Bustos y La Rioja.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante una recorrida de prevención, cuando los efectivos advirtieron la presencia de un Fiat Uno blanco con tres ocupantes. Uno de ellos era conocido en el ambiente delictivo local, lo que motivó la intervención.

Al identificar a los sujetos, constataron que se trataba de un hombre de 37 años oriundo de Santa Rosa, La Pampa; otro de 40 años, con domicilio en barrio Guayaguas de Caucete; y un tercero de 58 años, proveniente de Colonia Varón, también en La Pampa.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados encontraron un importante arsenal: un revólver calibre .38, una pistola calibre .40 con cargador y municiones, un rifle calibre .22, un silenciador, una mira telescópica, cargadores y municiones de distintos calibres. Además, secuestraron dos cuchillas, una cortapluma, un hacha y sustancia estupefaciente que sería cocaína.

Los tres hombres fueron aprehendidos en el lugar. Intervino personal de Criminalística y tomó participación el ayudante fiscal de la UAT, quien se hizo presente para supervisar el procedimiento.

El vehículo y todos los elementos incautados quedaron secuestrados, mientras que la causa quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar el origen del armamento y la droga.