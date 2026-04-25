Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años

El último homicidio ocurrido en una vivienda de calle Alfonso XIII y Calle 12 volvió a poner bajo la lupa a un sector del Médano de Oro que, con el paso de los años, quedó marcado por la violencia y de sangrientos episodios. En apenas siete años, tres crímenes en domicilios ubicados sobre esta arteria, en el límite entre Rawson y Pocito, configuran un inquietante patrón que vecinos ya describen como un “corredor de la muerte”.

Lo último Detienen a un tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez en Médano de Oro: sus identidades

El caso más reciente es el de José Yáñez , el jubilado de 75 años hallado sin vida en su finca. La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Especiales, intenta reconstruir cómo se produjo el ataque que, según las primeras pericias, fue de extrema violencia. Fuentes judiciales indicaron en exclusiva que la víctima recibió al menos dos golpes en la cabeza y no murió en el acto, sino que agonizó durante varias horas.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 10.58.18 PM

La principal hipótesis apunta a un homicidio en ocasión de robo. Ese mismo viernes, Yáñez habría retirado cerca de $400.000 de un cajero automático y, al momento de ser encontrado, su vivienda presentaba signos de desorden. Faltaban pertenencias personales, dinero en efectivo y su teléfono celular. El dato estremecedor es que el crimen se habría cometido ese día por la noche, aunque el cuerpo fue hallado días después. La autopsia reforzó esa línea al establecer que el hombre no falleció inmediatamente, sino tiempo después del ataque.

Apenas cuatro años atrás y sobre la misma calle Alfonso XIII, aunque en inmediaciones de Calle 14, se produjo otro homicidio que conmocionó a la provincia. Fue en 2022, en el interior de una finca de tres hectáreas, donde Herman Electo “Mito” Rodríguez fue asesinado de un disparo en el rostro, en manos de su propio hermano.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 10.58.59 PM

Por el crimen fueron condenados Eliseo “Pachico” Rodríguez, el familiar, y Adrián Rivero, considerados coautores de un homicidio que, según la acusación, fue premeditado. La víctima había sido citada al lugar bajo la excusa de una posible venta, en medio de un conflicto familiar por tierras. El escenario del asesinato, aislado y rodeado de campos, dificultó cualquier posibilidad de auxilio. Aún tiempo después, en la zona persistían rastros del operativo policial: cintas de seguridad, huellas de vehículos y el recuerdo de un hecho que rompió la calma del lugar.

El tribunal integrado por los jueces Andrés Abelín Cottonaro, Diego Sanz y Javier Figuerola condenó a Rodríguez a 14 años de prisión y a Rivero a 16, con cumplimiento efectivo. No obstante, Pachico, de 80 años, no llegó a cumplir la condena firme porque falleció en mayo de 2025.

El historial de crímenes también se remonta a 2019, cuando en una vivienda ubicada entre Calle 12 y Calle 13, sobre Alfonso XIII, ocurrió el femicidio de Myriam Morales. La mujer fue asesinada a puñaladas en la casa de sus padres, en un ataque de extrema violencia. Recibió entre siete y ocho heridas punzantes, una de ellas en el corazón, que le provocó la muerte. El lugar evidenciaba signos de lucha: muebles desordenados, objetos desplazados y rastros de resistencia. Incluso, el arma utilizada -un cuchillo con empuñadura de madera- se habría quebrado durante el ataque.

Un detalle estremecedor marcó la escena: una torta con la inscripción “Myriam te amo”, que habría sido entregada minutos antes del crimen. Por el hecho fue condenado su expareja, Mariano Valdéz. La vivienda, al igual que en los otros casos, estaba ubicada en una zona relativamente aislada, lo que impidió que vecinos advirtieran lo ocurrido a tiempo.

Los tres casos comparten más que una ubicación: fincas alejadas, escasa visibilidad, domicilios distanciados entre sí y un contexto que dificulta la intervención inmediata ante situaciones extremas. Hoy, con el crimen de Yáñez aún en investigación, Alfonso XIII vuelve a ser noticia por razones que preocupan. En ese tramo rural que divide Rawson y Pocito, el silencio del campo parece haber sido escenario repetido de la violencia más cruda.

En el último crimen, lo que llamó la atención, incluso, la cercanía del lugar con un puesto policial, a escasos metros de la vivienda, un dato que generó preocupación entre los vecinos.