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Ataque de madrugada

Golpe al Colegio El Tránsito: robaron equipos de sonido y de computación

Ladrones entraron este último viernes al colegio religioso situado en la calle General Acha, en Trinidad. Robaron desde una notebook hasta dos proyectores, entre otros aparatos.

Por Walter Vilca
El colegio religioso está ubicado en las calles General Acha y Abraham Tapia, en Trinidad.

El colegio religioso está ubicado en las calles General Acha y Abraham Tapia, en Trinidad.

En plena madrugada, delincuentes ingresaron a robar al edificio del conocido Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, en la zona de Trinidad. Entraron violentamente a las oficinas administrativas y se llevaron equipos de sonido e informáticos.

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Fuentes del caso contaron que el hecho delictivo se produjo entre la noche del jueves y el viernes último en el edificio central de la escuela religiosa, ubicada sobre las calles General Acha y Abraham Tapia. La denuncia fue realizada por Carmen Vázquez, representante legal de la institución educativa.

Los empleados se encontraron con la novedad a primera hora de la mañana del viernes, cuando ingresaron y hallaron las puertas de las oficinas forzadas y abiertas. Fuentes oficiales detallaron que robaron un equipo de sonido, dos computadoras y dos proyectores, entre otros elementos. También encontraron tirada una impresora que no pudieron sustraer.

Los primeros en llegar fueron los policías de la Comisaría 3ra de Trinidad, cuya sede está a solo una cuadra, pero las actuaciones fueron giradas a la UFI Delitos contra la Propiedad.

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