Golpe al Colegio El Tránsito: robaron equipos de sonido y de computación

En plena madrugada, delincuentes ingresaron a robar al edificio del conocido Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, en la zona de Trinidad. Entraron violentamente a las oficinas administrativas y se llevaron equipos de sonido e informáticos.

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Fuentes del caso contaron que el hecho delictivo se produjo entre la noche del jueves y el viernes último en el edificio central de la escuela religiosa, ubicada sobre las calles General Acha y Abraham Tapia. La denuncia fue realizada por Carmen Vázquez, representante legal de la institución educativa.

Los empleados se encontraron con la novedad a primera hora de la mañana del viernes, cuando ingresaron y hallaron las puertas de las oficinas forzadas y abiertas. Fuentes oficiales detallaron que robaron un equipo de sonido, dos computadoras y dos proyectores, entre otros elementos. También encontraron tirada una impresora que no pudieron sustraer.

Los primeros en llegar fueron los policías de la Comisaría 3ra de Trinidad, cuya sede está a solo una cuadra, pero las actuaciones fueron giradas a la UFI Delitos contra la Propiedad.