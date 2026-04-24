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Operativos policiales

Secuestraron un auto y prendas de presuntos ladrones por dos robos en viviendas

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios de Rawson. El auto incautado habría sido utilizado en un hecho delictivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El vehículo secuestrado por los policías de Robos y Hurtos.

El vehículo secuestrado por los policías de Robos y Hurtos.

Los policías de la División Robos y Hurtos de la Policía de San Juan realizaron dos allanamientos simultáneos en búsqueda de pruebas contra una supuesta banda dedicada al robo contra viviendas. Si bien no hubo detenidos, secuestraron un viejo auto Renault, un casco y otros elementos que podrían vincularlos a dos hechos delictivos.

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Los operativos fueron ordenados por el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad y se concretaron en dos domicilios de Rawson, uno ubicado en el barrio Valle Grande y otro en Villa Krause. En ambos puntos, los efectivos irrumpieron de manera simultánea en busca de elementos vinculados a los robos.

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Los elementos secuestrados por la Polic&iacute;a.

Los elementos secuestrados por la Policía.

En el domicilio del barrio Valle Grande, los uniformados secuestraron un automóvil Renault de vieja data, que sería el mismo que aparece en registros fílmicos utilizados durante la investigación. Además, incautaron un casco y prendas de vestir que podrían haber sido usadas en los hechos.

En tanto, en la vivienda de Villa Krause, los policías hallaron otros objetos de interés que serán sometidos a peritajes. Si bien no hubo detenidos, las fuentes indicaron que las personas identificadas quedaron vinculadas a la causa y a disposición de la Justicia.

La causa continúa en etapa investigativa y no descartan nuevas medidas en los próximos días. Los pesquisas buscan establecer si los sospechosos están relacionados con otros hechos similares registrados recientemente en la provincia.

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